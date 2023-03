La Régie du bâtiment du Québec recommande de déneiger les toits surchargés

MONTRÉAL — En plus des accumulations de neige reçues depuis le début de la saison, les précipitations de cette semaine ont peut-être ajouté du poids sur bon nombre de toitures. Afin d’éviter que ne surviennent des accidents aux conséquences tristes, voire tragiques, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) y va de quelques conseils.

Craquements inhabituels, plafonds qui se déforment, apparition de fissures sur certains murs ou des portes intérieures qui se coincent ou qui frottent: si ces signes se manifestent, il y a fort à parier que la toiture de la résidence se retrouve en surcharge en raison du poids de la neige.

«C’est le mélange; la neige elle-même va entraîner une charge sur les toitures, mais les bâtiments au Québec sont conçus pour supporter cette charge, mentionne Sylvain Lamothe, porte-parole de la RBQ. Mais avec le redoux, des épisodes de verglas ou de pluie, la neige va gagner en densité et en poids et c’est là qu’on pourrait observer les signes avant-coureurs que la structure a une charge trop importante.»

Il importe alors de déneiger sa toiture afin d’éviter que la structure du bâtiment ne se fragilise et devienne plus vulnérable aux affaissements.

«Il est important d’agir avec vigilance et prudence lorsqu’on parle du déneigement d’une toiture. Je rappelle que chaque propriétaire est responsable de la sécurité des personnes qui habitent ou fréquentent son bâtiment. Prendre les mesures appropriées pour prévenir l’accumulation excessive de neige ou de glace est le meilleur moyen d’éviter des problèmes et de fâcheuses surprises», a fait savoir Jean Boulet, ministre du Travail.

Si cette opération s’avère délicate ou périlleuse, la RBQ recommande de confier cette tâche à des entreprises spécialisées qui disposent d’équipements appropriés et qui ont de l’expérience en la matière. De plus, elles «connaissent les méthodes de travail adéquates pour ne pas endommager la membrane d’étanchéité du toit», mentionne la Régie.

«Des études démontrent que chaque année, il y a un nombre de chutes qui entraînent des blessures qui pourraient être évitées parce que les gens se sont improvisés spécialistes du déneigement des toitures», précise le porte-parole.

Celui-ci invite également les propriétaires d’immeubles à déglacer ceux-ci et à retirer les glaçons visibles au rebord des toitures et des gouttières. S’ils se décrochent, ceux-ci représentent un danger pour les voitures et les piétons.

«Le propriétaire d’un bâtiment est responsable de la sécurité des gens qui le fréquentent ou qui circulent aux alentours», rappelle M. Lamothe.

Enfin, la RBQ rappelle que la vigilance est également de mise pour les abris d’auto temporaires, qui pourraient aussi s’effondrer sous le poids de la neige.

La Régie encourage les propriétaires à déneiger des sorties de secours qui pourraient s’avérer fort utiles en cas d’urgence.

Selon des données du ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs, les quantités de neige reçues en décembre et en janvier se sont situées sous la moyenne à l’échelle provinciale, à l’exception de la grande région de Montréal.

Météomédia précise à cet effet que la métropole a reçu près du double de précipitations en neige qu’à l’habitude et est passée à trois millimètres du record du mois de janvier le plus enneigé.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.