La région de Halifax, particulièrement touchée, entre en confinement pour un mois

HALIFAX — Alors que la région de Halifax amorçait vendredi un confinement de quatre semaines, on signalait encore 44 nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Les responsables ont précisé que 33 nouvelles infections avaient été identifiées dans la région de Halifax, notamment dans cinq écoles. Les cas en milieu scolaire ont été signalés jeudi après-midi et sont inclus dans le décompte de vendredi.

La province compte actuellement 150 cas de COVID-19 et quatre personnes sont hospitalisées de la maladie.

Les responsables de la santé publique ont toutefois rappelé qu’il n’y avait pas de signes de transmission communautaire ailleurs que dans cette région de Halifax. Mais le médecin-hygiéniste en chef, Robert Strang, a rappelé vendredi que le virus «peut facilement trouver son chemin dans d’autres parties de la province».

Le premier ministre, Iain Rankin, a décrété le confinement «disjoncteur» jeudi, après que les autorités signalaient 38 nouveaux cas, la plus forte augmentation en un jour depuis un an — on avait enregistré 55 nouveaux cas le 23 avril 2020.

Les nouvelles restrictions dans la région de Halifax limitent les rassemblements extérieurs et intérieurs à cinq personnes et interdisent les grands rassemblements, y compris les événements sociaux, les festivals, les activités sportives et les noces. Les gens sont également invités à ne pas entrer ou sortir de la région de Halifax.

À compter de la semaine prochaine, toutes les procédures judiciaires en personne, en cour provinciale, seront suspendues pendant quatre semaines à Halifax et à Dartmouth.

Vaccination des travailleurs mobiles à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les travailleurs en rotation, qui sortent de la province, sont maintenant admissibles à la vaccination.

L’autorité sanitaire de l’Est de la province a lancé l’invitation à ces travailleurs en rotation, mais aussi aux camionneurs, aux employés de traversiers et aux équipages des avions pour qu’ils prennent rendez-vous.

La province signalait vendredi un nouveau cas, dont la source n’est pas encore déterminée. Terre-Neuve-et-Labrador compte 23 cas actifs déclarés de COVID-19.