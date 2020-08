La région de Windsor-Essex demeure en phase 2 du déconfinement en Ontario

TORONTO — Le gouvernement de l’Ontario maintient «jusqu’à nouvel ordre» la région de Windsor-Essex à la phase 2 de la stratégie de déconfinement de la province.

À la lumière des éclosions chez les travailleurs agricoles de cette région, Windsor-Essex reste à la phase 2 alors que le reste de la province est maintenant passé aux mesures assouplies de la phase 3. Le gouvernement explique que cette décision s’appuie sur les recommandations des experts de la santé publique.

La province affirme qu’elle surveille la transmission locale du coronavirus et soutient les efforts visant à contenir sa propagation.

L’Ontario signalait mardi 91 nouveaux cas de COVID-19 et quatre nouveaux décès. La veille, on recensait 88 nouveaux cas et aucun décès.

En tout, 2782 personnes sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie en Ontario. Près de 65 % des décès ont eu lieu dans des établissements de soins de longue durée.

Actuellement, 78 personnes sont hospitalisées en Ontario, dont 28 aux soins intensifs, pour des problèmes de santé liés à la COVID-19.