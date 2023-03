La réhabilitation de l’édifice du Centre du Parlement respecte les budgets

OTTAWA — La rénovation de l’édifice du Centre du Parlement, à Ottawa, respecte le budget jusqu’ici, mais le gouvernement fédéral doit améliorer son processus de prise de décisions avant le début des travaux de construction majeurs, déclare la vérificatrice générale.

Dans un nouveau rapport, déposé lundi, Karen Hogan prévient que si la prise de décision continue à être fragmentée, cela pourrait entraîner des retards de construction – et davantage de frais pour les contribuables.

La réhabilitation de l’édifice du Centre du Parlement, dont le coût estimatif, établi en 2021, se situe entre 4,5 et 5 milliards $, devrait être terminée d’ici 2031.

Or, la vérificatrice générale soutient que «les retards dans la prise de décisions» demeurent «un problème persistant» pour le ministère responsable des travaux, Services publics et Approvisionnement.

Le gouvernement est responsable de décider à quoi devrait ressembler l’édifice du Centre, notamment déterminer le nombre de bureaux et de salles de réunions de comités, mais aussi les mesures de sécurité nécessaires au Parlement, indique le rapport.

La vérificatrice générale souligne que «tous ces éléments sont importants pour déterminer les coûts et le calendrier du Programme et le maintenir sur la bonne voie».

«À notre avis, compte tenu de la taille et de la complexité du Programme [de réhabilitation de l’édifice du Centre], à mesure que progresse la construction, toute modification possible de la portée aura une incidence de plus en plus importante sur les coûts et le calendrier», lit-on dans le rapport, qui couvre la période de janvier 2010 à juillet 2022.

En réponse, le gouvernement fédéral promet de soumettre des rapports de projet aux présidents de la Chambre des communes et du Sénat deux fois par année. Le ministère soulignera alors «les risques émergents, les changements importants et les décisions clés requises».

Ottawa s’engage aussi à mener une analyse pour s’assurer que la réhabilitation de l’édifice du Centre «représente la diversité du Canada et constitue une étape sur la voie de la réconciliation avec les Autochtones».

Suite aux commentaires reçus, le gouvernement a déjà modifié la conception d’un nouveau système de ventilation afin que certaines cérémonies autochtones traditionnelles puissent avoir lieu à l’intérieur, comme la purification et l’utilisation du qulliq, une lampe à huile utilisée par les premiers peuples de l’Arctique.

Parmi les autres éléments de conception approuvés par le gouvernement, citons la résistance du bâtiment aux tremblements de terre, la taille de son centre d’accueil et l’accès aux personnes handicapées.

La construction de l’édifice du Centre tel qu’il se présente aujourd’hui avait commencé en 1916, à la suite d’un incendie qui a détruit le bâtiment d’origine, et s’est terminée en 1927. L’édifice du Centre a abrité la Chambre des communes et le Sénat à partir de 1922; il n’avait subi que des réparations mineures jusqu’à sa fermeture pour ces rénovations majeures en 2018.

Les évaluations de Services publics et Approvisionnement Canada montrent que le bâtiment présentait de nombreux problèmes, comme une structure en décomposition, des systèmes de construction défaillants et des matières dangereuses sur le site.

L’édifice du Centre avait été construit d’après les plans de l’architecte d’origine britannique John A. Pearson et de son collaborateur québécois Jean-Omer Marchand.