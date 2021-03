La relance économique après la pandémie doit être verte, plaide le PDG de Desjardins

MONTRÉAL — Le président et directeur général du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, estime que la relance économique après la pandémie ne doit pas être un simple retour au statu quo.

L’économie doit se reconstruire en étant plus verte, a-t-il plaidé samedi, lors d’un discours à l’occasion des assemblées générales annuelles de la coopérative.

Il n’y a pas de vaccin contre le changement climatique, a-t-il soutenu.

M. Cormier croit que la relance économique est une occasion de sortir de l’économie linéaire, qui consiste essentiellement à consommer et à jeter ce dont on a plus besoin.

L’économie doit être davantage circulaire, où les «résidus des uns deviennent les matières premières des autres».