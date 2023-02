La «relation inappropriée» de John Tory est examinée par le commissaire à l’intégrité

TORONTO — Le commissaire à l’intégrité de Toronto enquête sur la «relation inappropriée» que l’ancien maire John Tory a admis avoir eue avec quelqu’un qui travaillait dans son bureau.

Le commissaire Jonathan Batty a indiqué que c’est M. Tory qui lui avait parlé de l’affaire et lui avait demandé de l’examiner le 10 février, le jour même où l’ancien maire a annoncé sa démission prochaine.

Le départ de M. Tory, officialisé vendredi dernier, prépare le terrain pour une élection partielle à la mairie de Toronto, qui devrait avoir lieu à la fin du printemps ou au début de l’été.

M. Batty a confirmé qu’il avait ouvert une enquête, mais il a refusé de répondre à une question sur sa portée.

Lorsqu’il mène une enquête, le commissaire à l’intégrité peut exiger le dépôt de documents et interroger des témoins sous serment.

Le maire et les conseillers municipaux sont régis par un code de déontologie, qui stipule qu’ils doivent éviter les conflits d’intérêts réels et apparents, et doivent organiser leurs affaires privées de manière à favoriser un examen public minutieux.