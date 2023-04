La remise fédérale moyenne pour la «taxe carbone» a dépassé les dépenses en 2021

OTTAWA — Un nouveau rapport fédéral indique que les chèques envoyés en 2021 au chapitre de la «tarification du carbone» ont largement dépassé ce que la plupart des bénéficiaires avaient payé cette année-là en achetant des hydrocarbures.

Le rapport annuel sur «la tarification de la pollution par le carbone» du gouvernement fédéral indique qu’en moyenne, les familles des quatre provinces touchées par ce régime — les Prairies et l’Ontario — ont reçu en 2021 entre 34 % et 59 % de plus en remises d’Ottawa qu’elles n’avaient payé en «taxe carbone» cette année-là.

Chaque province doit avoir la même tarification prélevée sur les carburants émettant des gaz à effet de serre, mais seuls l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario ont utilisé le régime fédéral en 2021. Toutes les autres provinces avaient mis sur pied leur propre programme de tarification du carbone à la consommation.

Le directeur parlementaire du budget a publié la semaine dernière une analyse distincte, qui concluait lui aussi que les remises directes dépassaient les dépenses engagées par la plupart des familles.

Mais il a aussi prévenu que la plupart des ménages pourraient enregistrer une perte nette d’ici la fin de cette décennie, car la tarification du carbone freine la croissance économique.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que le directeur parlementaire du budget admettait dans son rapport que cet avertissement ne tenait pas compte des impacts économiques que le changement climatique lui-même causera si nous n’en faisons pas plus pour le ralentir par des politiques publiques comme la tarification du carbone.

En 2023-2024, la redevance fédérale sur les combustibles sera étendue à la Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette redevance continuera de s’appliquer à l’Alberta, à la Saskatchewan, au Manitoba et à l’Ontario.