La rencontre entre Trudeau et les premiers ministres provinciaux réjouit en C.-B.

VICTORIA — Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique se dit «ravi» de la rencontre entre Justin Trudeau et ses homologues provinciaux prévue au début du mois prochain pour discuter d’un accord potentiel visant à augmenter le financement fédéral en santé.

Selon Adrian Dix, les premiers ministres demandaient depuis longtemps à rencontrer M. Trudeau alors qu’ils appellent Ottawa à augmenter ses transferts en matière de santé.

Les provinces ont demandé au gouvernement fédéral de monter sa part des dépenses de santé de 22 % à 35 %, sans aucune condition, tandis qu’Ottawa a insisté sur le fait que les fonds doivent être assortis d’engagements.

Questionné à savoir si la Colombie-Britannique est ouverte aux mesures visant à garantir que le financement soit utilisé pour améliorer directement les soins aux patients, le ministre Dix a affirmé que la province entreprend des réformes «massives» pour les soins de première ligne.

Il mentionne qu’un «obstacle majeur» a été surmonté simplement en acceptant les pourparlers du 7 février à Ottawa, alors que les premiers ministres réclamaient cette rencontre depuis deux ans.

Justin Trudeau a indiqué mercredi qu’aucun accord ne serait signé lors de la réunion.

«On devrait pouvoir conclure, dans les semaines qui viennent, de bons accords, mais c’est une rencontre de travail et ce ne sera pas le moment de célébrer», a-t-il précisé.

Alors que les provinces et les territoires sont responsables de la prestation des soins de santé, Ottawa offre un transfert pour couvrir une partie des coûts. En 2022-2023, ce transfert a totalisé 45 milliards $, soit une augmentation de plus de 40 % au cours des huit dernières années.

La formule de financement actuelle fait en sorte que le Transfert canadien en matière de santé augmente d’au moins 3 % par année, et davantage si la croissance économique du Canada dépasse ce montant. Il a bondi de 4,8 % entre 2021-22 et 2022-23, et il devrait hausser de 9 %, pour atteindre 49 milliards $, l’année prochaine.

Les estimations suggèrent que l’augmentation du financement fédéral à 35% des dépenses de santé en 2022-2023, comme le souhaitent les provinces, nécessiterait près de 30 milliards $ supplémentaires, bien que M. Trudeau ne se soit jamais engagé à atteindre cet objectif.

Le ministre Dix a soutenu en conférence de presse que des «actions massives et transformatrices» requises dans le système de santé de la Colombie-Britannique sont en cours, mais que la province a besoin de l’aide du gouvernement fédéral pour que les changements soient durables à long terme.

Ses remarques sont intervenues vendredi après avoir annoncé 30 millions $ pour soutenir des mesures visant à améliorer les services de santé dans le nord de l’île de Vancouver.

Les fonds seront notamment utilisés pour soutenir l’amélioration des incitatifs au recrutement et à la rétention du personnel, tels que l’augmentation des indemnités de déplacement et l’amélioration de l’hébergement des agents de santé se rendant dans différentes communautés de la région, a-t-il expliqué.