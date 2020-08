La rentrée scolaire est repoussée de deux jours en Colombie-Britannique

VICTORIA — La Colombie-Britannique a repoussé de deux jours la rentrée scolaire, initialement prévue le 8 septembre, afin de planifier un retour en classe plus graduel.

Le ministre de l’Éducation, Rob Fleming, a expliqué que ce report permettra aux enseignants et au personnel de se préparer pleinement aux mesures de santé publique. Le personnel sera dans les écoles le 8 septembre, mais les élèves seront accueillis dans les salles de classe le 10. Des directives supplémentaires seront envoyées la semaine prochaine aux écoles pour compléter le plan de réouverture annoncé le 29 juillet.

Le ministre a expliqué mercredi que ce report avait été décidé après des discussions avec tous les partenaires. «C’est le meilleur scénario, je pense, pour continuer à renforcer la confiance et se familiariser avec les protocoles en place.» Les syndicats ont d’ailleurs apporté leur soutien à cette décision, mercredi.

Le ministre a reconnu que certains parents ne se sentiraient pas à l’aise de renvoyer leurs enfants à l’école; il a rappelé que des centres d’apprentissage décentralisés aideraient ceux qui ont des inquiétudes.

Le gouvernement provincial consacre 45,6 millions $ à des mesures de santé publique, notamment un nettoyage plus fréquent des surfaces les plus souvent touchées, un nombre accru de postes de lavage des mains et de masques. Les élèves seront réunis en cohortes pour réduire les contacts. Dans les écoles élémentaires, ces groupes seront plafonnés à 60 élèves; ce sera le double au secondaire.