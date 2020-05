La réouverture des commerces est reportée d’une semaine à Montréal

QUÉBEC — Le premier ministre François Legault a indiqué lundi que la réouverture des commerces est reportée d’au moins une semaine dans la grande région métropolitaine de Montréal, du 11 au 18 mai.

M. Legault a ajouté du même souffle que, pour l’instant, les écoles et les garderies doivent toujours rouvrir le 11 mai à l’extérieur de la région montréalaise et le 19 mai dans le Grand Montréal. Il a précisé que les éducateurs et les enseignants pourront porter un masque ou un couvre-visage en classe, s’ils le désirent.

De plus, le premier ministre a précisé que le calendrier pour la réouverture des entreprises dans le secteur manufacturier et de la construction demeure identique, pour le moment.

Il a cependant admis que, malheureusement, «ça prendra encore beaucoup de temps» avant que le gouvernement autorise la réouverture du secteur de la restauration.

Le premier ministre a abordé l’enjeu du calendrier de déconfinement graduel dans le cadre de sa conférence de presse, en compagnie du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, et de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Par ailleurs, M. Legault a tenu à aborder l’enjeu de la distanciation sociale, à la suite des nombreuses photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux au cours du week-end montrant des parcs bondés sur l’île de Montréal.

«De ce que j’entends, de ce qu’on me dit, la grande majorité des gens respectent la consigne qui a été émise par le Dr Arruda», a-t-il assuré.

Le Dr Arruda a rappelé à ce sujet que l’interdiction des rassemblements est maintenue.

D’autre part, M. Legault a réitéré sa demande de voir les Québécois venir prêter main-forte à temps plein dans les résidences de soins pour personnes âgées, car «la situation demeure difficile», a-t-il mentionné.

Jusqu’ici, environ 8000 personnes se seraient inscrites sur le site internet «jecontribuecovid19.gouv.qc.ca», a-t-il précisé.

«Même si on a fait beaucoup de progrès, on a du personnel qui est fatigué et on a encore besoin de monde», a ajouté M. Legault sur la plateforme Facebook.