La réouverture partielle à la frontière de l’Alberta ne se fait pas sans heurts

MILK RIVER, ALBERTA — Une voie dans chaque sens a été dégagée sur l’autoroute au principal passage frontalier vers les États-Unis dans le sud de l’Alberta, mais un nouveau problème est apparu tard mercredi soir.

De nombreux manifestants de la première heure sont toujours à Coutts, mais ont déplacé leurs camions sur le côté droit de l’autoroute après qu’un accord sur un retrait partiel a été conclu plus tôt dans la journée.

Mais le flot attendu de camions se dirigeant vers la frontière américaine ne s’est pas concrétisé.

Un autre blocus avait été mis en place à 18 kilomètres au nord près de Milk River. Une longue file de véhicules de la GRC, avec leurs feux clignotants, a bloqué la route alors que des centaines de véhicules continuaient de se rassembler des deux côtés en faisant retentir leurs klaxons.

«La GRC a fait des progrès pour rouvrir l’autoroute 4 de Milk River à la frontière. Actuellement, les déplacements sont entravés dans la partie nord de l’autoroute 4 où les automobilistes peuvent s’attendre à une escorte de la GRC jusqu’à la frontière», a déclaré la GRC de l’Alberta sur Twitter.

La police a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec les participants au blocus pour rétablir un passage sûr.

«En raison des activités de protestation en cours et de la congestion qui pourraient mettre en danger la sécurité des agents et du public, ces escortes se poursuivront jusqu’à nouvel ordre.»

Il n’y avait aucun signe de véhicules tentant de se frayer un chemin entre les camions, les tracteurs et les semi-remorques pour chercher une escorte de la GRC.

La circulation était dégagée de Coutts nord à Milk River, mais des véhicules de la GRC ont bloqué la plupart des routes secondaires par mesure de précaution.

Plus tôt dans la journée, le caporal Curtis Peters a déclaré qu’une voie d’accès était disponible dans les voies nord et sud de l’autoroute, mais il y avait des signes indiquant que cela pourrait être temporaire.

«Nous continuons simplement à surveiller et à engager le dialogue avec le groupe de protestation, ou ses organisateurs ou dirigeants signalés, dans le but de continuer à avancer vers une réouverture complète de l’autoroute.»

Les manifestants ont commencé samedi à garer leurs camions et autres véhicules près du passage à niveau en solidarité avec des événements semblables à Ottawa et dans tout le pays pour protester contre les règles de vaccination contre la COVID-19 et les mesures de santé publique dans leur ensemble.