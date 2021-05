La représentante Elise Stefanik est nommée numéro 3 du Parti républicain

WASHINGTON — Les élus républicains à la Chambre des représentants ont élu vendredi une partisane dévouée de Donald Trump, Elise Stefanik, à la présidence de la conférence république du groupe parlementaire, lui conférant le troisième rang dans la hiérarchie du parti.

Elle succède à Liz Cheney, évincée la veille de ses fonctions, qui ést une fervente opposante à l’ancien président américain.

Le parti espère que ce choix calmera les querelles internes concernant l’avenir de M. Trump.

Mme Stefanik, jadis une modérée, est devenue une avocate acharnée de M. Trump, répétant ses fausses allégations concernant une prétendue fraude électorale lors du scrutin de novembre. Elle était considérée comme la favorite pour remplacer Mme Cheney au poste que celle-ci occupait depuis plus de deux ans.

Soutenue par M. Trump et les deux républicains les plus importants de la Chambre, Mme Stefanik a battu son adversaire Chip Roy par 134 votes contre 46 lors d’un scrutin secret mené à huis clos. Les chances de M. Roy étaient minces, mais sa présence indique que la droite extrême entend occuper une place plus prépondérante au sein du parti.

Âgée de 36 ans, Mme Stefanik fournit aux siens l’occasion de tourner la page sur le conflit acrimonieux entre les partisans et opposants de Donald Trump et d’attribuer un grand rôle à l’une des rares femmes du caucus.

Toutefois, il est peu probable que les conflits internes déchirant le Parti républicain s’effacent rapidement. De nombreux membres de l’aile ultraconservatrice du parti s’inquiètent des positions plus centristes passées de Mme Stefanik. Les tensions demeurent vives au sujet de l’emprise de l’ancien locataire de la Maison-Blanche sur la formation et de l’éviction vengeresse de Liz Cheney.

Les républicains tentent de présenter l’élection de Mme Stefanik comme une étape vers le retour à l’unité du parti.

«C’est un rassemblement», a déclaré le représentant californien Darrell Issa.

Plusieurs républicains ont chassé Mme Cheney de la direction parce qu’elle avait réprimandé à plusieurs reprises M. Trump, lui reprochant notamment d’avoir encouragé les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole, le 6 janvier. Elle avait même voté en faveur de sa destitution.

Adoptant une position de défiance, Mme Cheney a annoncé qu’elle continuerait à fustiger M. Trump, qui reste puissant au sein du Parti républicain, et qu’elle ferait tout pour le vaincre s’il se portait candidat à la Maison-Blanche en 2024.