La résilience des Afro-Américains célébrée à un événement d’investiture de Joe Biden

DÉTROIT — La résilience, la culture et l’héroïsme des Afro-Américains et de la diaspora africaine seront le thème central d’un événement virtuel, mardi, qui célébrera la diversité de la nation à la veille de l’investiture du président désigné Joe Biden.

La vice-présidente élue, Kamala Harris, doit prendre la parole lors de l’événement «We Are One», qui soulignera également le fait qu’elle deviendra la première femme noire et sud-asiatique à assumer ces fonctions.

Les électeurs afro-américains du pays ont aidé à l’élection de Joe Biden à la présidence, le soutenant massivement depuis le début de sa candidature à la Maison-Blanche. Le travail d’organisation dirigé par les personnes noires à travers le pays a galvanisé les électeurs de couleur et a contribué à la participation historique dans les principaux États clés.

Tony Allen, dirigeant du comité inaugural, a déclaré que la programmation «rendra hommage aux actes de résilience, d’héroïsme et d’engagement à l’unité» des communautés noires, latino-américaines, asio-américaines et insulaires du Pacifique «alors que les coalitions qui composent notre nation se réunissent pour célébrer un nouveau chapitre de notre histoire».

Plusieurs des principaux dirigeants noirs du pays prononceront des allocutions, notamment le whip de la majorité à la Chambre, Jim Clyburn, un proche allié de M. Biden dont le soutien en Caroline du Sud a permis au candidat de remporter d’importantes victoires aux primaires du «Super mardi».

Parmi les autres orateurs, il y aura Stacey Abrams, dont les efforts pour inscrire et éduquer les électeurs ont contribué à faire basculer la Géorgie en faveur de Joe Biden, le président du Caucus noir du Congrès Cedric Richmond, la représentante Joyce Beatty, le sénateur Cory Booker et le nouveau sénateur élu de la Géorgie, le révérend Raphael Warnock.

L’événement rendra hommage à l’héritage des collèges et universités historiquement noirs du pays, ainsi qu’aux sororités et fraternités noires. Kamala Harris est la première diplômée d’une université historiquement noire et membre de la sororité Alpha Kappa Alpha à devenir vice-présidente.

La présidente-directrice générale internationale de la sororité, Glenda Glover, et le président de l’Université Howard, Wayne Frederick, offriront des discours.

L’événement comprendra des performances musicales et des apparitions de militants et de personnalités. Il sera animé par Terrence J et mettra en vedette Leslie Jones, DJ D-Nice, ainsi que des icônes culturelles noires telles que Frankie Beverly, The O’Jays et Rapsody.

L’événement fait partie des cinq jours de programmation prévus sous le thème inaugural «America United». Il sera diffusé mardi à partir de 20 h sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes, dont Urban One, Revolt TV et The Choice sur Peacock, le service de diffusion en continu de NBCUniversal.

– Par Kat Stafford, The Associated Press