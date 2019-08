La Ronde: après la fermeture du Super Manège, le Vipère sera inauguré en 2020

MONTRÉAL — La Ronde annonce qu’elle inaugurera à la fin du printemps 2020 le manège Vipère, qu’elle présente comme étant la première montagne russe à vol libre au Canada.

La direction du parc d’attractions montréalais explique que Vipère est constitué d’une immense structure sur un rail en serpentin à laquelle sont attachés quatre véhicules munis d’ailes qui comptent huit sièges chacun.

Le véhicule entreprend son périple en empruntant un ascenseur vertical d’une hauteur de 33 mètres. Il est ensuite propulsé sur un parcours autour d’un rail ondulant et comportant de multiples plongeons en chute libre et des tours et inversions à 360 degrés qui font que les passagers se retrouvent sens dessus dessous.

L’annonce de la venue de ce nouveau manège survient quelques jours après que le Super Manège ait été fermé au public, près de 40 ans après avoir accueilli ses premiers usagers.

La compagnie Six Flags, qui gère La Ronde, avait déjà annoncé que le Super Manège en était à sa dernière saison et qu’il ne serait plus utilisé à compter du 25 août.

Le Super Manège est situé du côté sud-est de l’île Sainte-Hélène, près de la Marina de La Ronde. On ignore si c’est à cet endroit que Vipère sera aménagé.

La Ronde, qui a été inaugurée en 1967, offre une quarantaine de manèges et attractions.