La Ronde: le Super Manège inauguré en 1981 est désormais fermé au public

MONTRÉAL — Près de 40 ans après avoir accueilli ses premiers usagers, le Super Manège de La Ronde a été fermé au public en fin de semaine.

La compagnie Six Flags, qui gère le parc d’attractions montréalais, avait déjà annoncé que le Super Manège en était à sa dernière saison et qu’il ne serait plus utilisé à compter du 25 août. La nouveauté de 2020 devrait être dévoilée jeudi prochain.

Le Super Manège est présenté comme ayant été un pionnier des montagnes russes à structure de tubes d’acier comportant une boucle, ayant été le premier manège du genre avec inversion à avoir été construit à La Ronde.

Il emmenait d’abord les usagers dans une montée de 23 mètres avant de les faire piquer du nez et de les faire remonter soudainement pendant une virée à haute vitesse. Après un autre plongeon de 20 mètres, les passagers étaient ensuite entraînés dans deux boucles à inversion double en forme de tire-bouchons.

Ensuite, le manège négociait plusieurs courbes avant de ramener les passagers au point de départ.

La Super Manège est situé du côté sud-est de l’île Sainte-Hélène, près de la Marina de La Ronde.