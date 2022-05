La Russie attaque l’approvisionnement ukrainien en armes

LVIV, Ukraine — Les forces russes ont pilonné des cibles à travers l’Ukraine, visant les lignes d’approvisionnement en armes étrangères à l’ouest et intensifiant une offensive à l’est, alors que l’Union européenne a décidé mercredi de punir davantage Moscou pour la guerre avec une proposition d’interdiction des importations de pétrole.

L’armée russe a déclaré mercredi qu’elle avait utilisé des missiles de précision lancés par mer et par air pour détruire les installations électriques de cinq gares à travers l’Ukraine, tandis que l’artillerie et les avions ont frappé des bastions de troupes et des dépôts de carburant et de munitions.

Le ministre de la Défense a indiqué qu’une aciérie à Marioupol – la dernière poche de résistance ukrainienne dans cette ville – avait été bouclée, un jour après que les troupes russes aient lancé un nouvel assaut.

Les autorités ukrainiennes, quant à elles, ont annoncé que les attaques dans la région orientale du Donbass avaient fait 21 morts parmi les civils.

La vague d’attaques survient alors que la Russie se prépare à célébrer le Jour de la Victoire le 9 mai, marquant la victoire de l’Union soviétique face à l’Allemagne nazie. Cette année, le monde attend des signes indiquant si le président russe Vladimir Poutine profitera de l’occasion pour déclarer une victoire limitée ― ou étendre ce qu’il appelle une «opération militaire spéciale» à une guerre plus large.

Alors que les attaques russes se sont déroulées sur une large bande du pays, certaines se sont concentrées dans et autour de Lviv, la ville occidentale proche de la frontière polonaise qui a été la porte d’entrée des armes fournies par l’OTAN.

Des explosions ont été entendues mardi soir dans la ville, qui n’a connu que des attaques sporadiques pendant la guerre et est devenue un refuge pour les civils fuyant les combats ailleurs. Le maire a déclaré que les frappes avaient endommagé trois sous-stations électriques, coupant l’électricité dans certaines parties de la ville et perturbant l’approvisionnement en eau. Deux personnes ont été blessées.

Les frappes sur les gares étaient destinées à perturber la livraison d’armes occidentales, a expliqué le porte-parole du ministère russe de la Défense, le major général Igor Konashenkov, tandis que le ministre a averti que de telles livraisons étaient des cibles légitimes.

Sergueï Choïgou a déclaré mercredi aux hauts gradés de l’armée que l’Occident «bourrait l’Ukraine d’armes».

L’afflux d’armes occidentales en Ukraine a contribué à émousser l’offensive initiale de la Russie et semble certain de jouer un rôle central dans la bataille potentiellement décisive pour le Donbass ukrainien, où les séparatistes soutenus par la Russie combattent les forces ukrainiennes depuis 2014. Moscou a déplacé son attention vers la région industrielle après avoir échoué à prendre Kyiv dans les premières semaines de la guerre.

Le gouverneur de la région orientale de Donetsk, située dans le Donbass, a dit que les attaques russes avaient fait 21 morts mardi, le plus grand nombre de morts connu depuis le 8 avril, lorsqu’une attaque au missile contre la gare de Kramatorsk a tué au moins 59 personnes.

La Russie a déployé un nombre important de troupes dans la région et semble essayer d’avancer dans le nord du Donbass, alors qu’elle tente de couper les forces ukrainiennes, selon une évaluation du ministère britannique de la Défense. Cependant, la poussée de Moscou a été lente alors que les combattants ukrainiens s’accrochent et utilisent des armes à longue portée pour cibler les Russes.

Les États-Unis pensent que les Ukrainiens ont repoussé ces derniers jours les forces russes à environ 40 kilomètres à l’est de Kharkiv, une ville du nord-est située à l’extérieur du Donbass, mais qui est la clé de l’offensive là-bas.

Dans un autre effort pour consolider leur contrôle à l’Est, les forces russes ont commencé mardi à prendre d’assaut l’aciérie de Marioupol, la dernière poche de résistance de la ville. La nouvelle pression pour prendre l’usine est intervenue après que des dizaines de civils aient été évacués des tunnels souterrains de l’aciérie, après avoir enduré des semaines de bombardements.

M. Choïgou a annoncé mercredi que les combattants de l’aciérie d’Azovstal ont été «bloqués en toute sécurité» à l’intérieur, tandis que les forces russes continuent d’exiger leur reddition. Les défenseurs ont refusé à plusieurs reprises de déposer les armes.

En plus de fournir des armes à l’Ukraine, l’Europe et les États-Unis ont cherché à punir Moscou avec des sanctions. La haute responsable de l’UE a appelé mercredi le bloc des 27 pays à interdire les importations de pétrole russe.

«Nous veillerons à éliminer progressivement le pétrole russe de manière ordonnée, de manière à nous permettre, à nous et à nos partenaires, de sécuriser des voies d’approvisionnement alternatives et de minimiser l’impact sur les marchés mondiaux», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au Parlement européen, à Strasbourg, en France.

Les propositions doivent être approuvées à l’unanimité pour entrer en vigueur et sont susceptibles de faire l’objet de débats acrimonieux. La Hongrie et la Slovaquie ont déjà déclaré qu’elles ne participeraient à aucune sanction pétrolière, mais Mme von der Leyen n’a pas précisé si elles bénéficieraient d’une exemption, ce qui semble probable.

Elle a également proposé que Sberbank, la plus grande banque de Russie, et deux autres grandes banques soient déconnectées du système de paiement bancaire international SWIFT.

La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a indiqué mercredi que les autorités prévoient poursuivre leurs efforts pour évacuer les civils de la ville de Marioupol et des zones voisines si la situation sécuritaire le permet.

Grâce à l’effort d’évacuation du week-end, 101 personnes ― dont des femmes, des personnes âgées et 17 enfants, le plus jeune âgé de 6 mois ― sont sorties des bunkers sous l’aciérie d’Azovstal pour «voir la lumière du jour après deux mois», a dit Osnat Lubrani, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine.

On ne sait pas combien de combattants ukrainiens se trouvent encore à l’intérieur, mais les Russes ont estimé leur nombre à environ 2000 ces dernières semaines, et 500 auraient été blessés. Quelques centaines de civils y sont également restés, a déclaré, la vice-première ministre Vereshchuk.

Dans son discours vidéo nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’en prenant d’assaut l’aciérie, les forces russes avaient violé les accords d’évacuation. Il a ajouté que les évacuations précédentes ne sont «pas encore une victoire, mais c’est déjà un résultat. Je crois qu’il y a encore une chance de sauver d’autres personnes».

Marioupol ― et l’usine en particulier ― est devenue le symbole de la misère humaine infligée par la guerre. Le siège de deux mois du port stratégique par les Russes a piégé des civils avec peu ou pas de nourriture, d’eau, de médicaments ou de chauffage, alors que les forces de Moscou ont réduit la ville en décombres.

La chute de la ville priverait l’Ukraine d’un port vital, permettrait à la Russie d’établir un corridor terrestre vers la péninsule de Crimée, qu’elle a saisie à l’Ukraine en 2014, et libérerait des troupes pour combattre ailleurs dans le Donbass.

Mercredi également, le ministère ukrainien de l’Intérieur a déclaré qu’un accident dans la région occidentale de Rivne avait tué 26 personnes et en avait blessé 12 autres. L’accident a impliqué un bus, une camionnette et un camion-citerne, selon le rapport. Le bus se dirigeait vers la Pologne, qui a été une destination clé pour les réfugiés ukrainiens.