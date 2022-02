La Russie attaque l’Ukraine, «fracassant» la paix en Europe

KYIV, Ukraine — La Russie a déployé une vaste offensive militaire contre l’Ukraine jeudi, lançant des frappes aériennes et des bombardements contre des villes et des bases militaires, alors que des civils s’empilaient dans des trains et des voitures pour essayer de s’enfuir.

Le gouvernement ukrainien a dit que des blindés et des troupes russes ont franchi la frontière dans le cadre d’une «véritable guerre» qui pourrait réécrire l’ordre géopolitique et dont les retombées se font déjà ressentir à travers le monde.

Il s’agit de l’intervention militaire russe la plus agressive depuis l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979. Le président russe Vladimir Poutine a balayé du revers de la main les objections de la communauté internationale et menacé de «conséquences comme vous n’en avez jamais vues» les puissances étrangères qui essaieraient de s’opposer à lui — une référence terrifiante à l’arsenal nucléaire de son pays.

Des sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne, de fortes explosions ont été entendues là et ailleurs, et la population a pris d’assaut les routes et les gares, au moment où le gouvernement indiquait que l’ancienne république soviétique était attaquée de l’est, du nord et du sud. Une quarantaine de ses soldats auraient été tués jusqu’à présent et une dizaine d’autres blessés.

Le chef de l’OTAN a dit que ce «geste de guerre brutal» a fracassé la paix en Europe, joignant sa voix à celle des leaders internationaux qui ont condamné cette attaque qui pourrait causer d’importantes pertes de vie, renverser le gouvernement démocratique de l’Ukraine et chambouler la situation sécuritaire qui prévaut depuis la fin de la guerre froide.

Les répercussions du conflit n’ont pas tardé: les marchés ont plongé et le cours du pétrole a grimpé en flèche, alors qu’on s’inquiète d’une explosion des coûts du chauffage et de l’alimentation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rompu les liens diplomatiques avec Moscou et imposé la loi martiale.

L’attaque vise un pays de la taille du Texas qui se rapprochait de plus en plus de l’Occident et s’éloignait de plus en plus de Moscou. M. Poutine a clairement indiqué plus tôt cette semaine que rien ne justifiait, selon lui, l’existence de l’Ukraine, suscitant des craintes d’un conflit plus large dans la région que l’Union soviétique contrôlait auparavant.

M. Poutine a nié avoir l’intention d’occuper l’Ukraine, mais ses objectifs exacts demeurent nébuleux.

La situation sur le terrain est tout aussi confuse. Des journalistes de l’Associated Press ont vu ou confirmé des explosions dans la capitale, à Marioupol sur la mer d’Azov et à Kharkiv, dans l’est du pays. L’AP a aussi confirmé l’authenticité d’une vidéo montrant des véhicules militaires russes qui entrent dans le nord de l’Ukraine, depuis le Bélarus, et dans le sud, depuis la Crimée annexée par la Russie en 2014.

Les gouvernements des États-Unis, de l’Europe et de l’Asie préparent de nouvelles sanctions après des semaines d’efforts diplomatiques infructueux. Les puissances mondiales ont toutefois indiqué qu’elles ne défendront pas l’Ukraine militairement, même si l’OTAN a commencé à déplacer des forces vers l’est de l’Europe.

«Nous nous réveillons ce matin dans un monde différent», a dit le ministre allemand des Affaires étrangères.

Après avoir nié pendant des semaines vouloir envahir l’Ukraine, M. Poutine a profité d’un discours télévisé pendant la nuit pour dire que l’attaque était nécessaire pour protéger les civils dans l’est du pays — une assertion mensongère que les États-Unis prédisent depuis longtemps qu’il utilisera pour justifier une invasion. Il a reproché à Washington et à ses alliés d’avoir fait fi de ses demandes de sécurité, notamment une promesse que l’Ukraine ne rejoindrait jamais les rangs de l’OTAN.

Les premières attaques sont venues des airs. Les dirigeants ukrainiens ont ensuite décrit des invasions terrestres dans plusieurs régions, et des gardes-frontières ont partagé les images de caméras de sécurité qui montrent des véhicules militaires russes entrant sur le territoire ukrainien depuis la Crimée.

L’armée russe prétend avoir anéanti la totalité des défenses antiaériennes de l’Ukraine en seulement quelques heures, mais ces affirmations sont impossibles à vérifier pour le moment. Les forces ukrainiennes assurent de leur côté avoir abattu plusieurs appareils russes.

Les défenses antiaériennes de l’Ukraine et son armée de l’air datent de l’époque soviétique, et elles paraissent insignifiantes face à la puissance et au degré de sophistication de l’armée russe.

Le président Zelensky et son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba ont multiplié les appels à l’aide à la communauté internationale.

L’armée russe aurait lancé des missiles contre des installations de commandement ukrainiennes, des bases aériennes et des dépôts militaires à Kiev, Kharkiv et Dnipro.

Le ministère de la Défense russe assure qu’il ne vise pas les villes, qu’il utilise des armes de précision et qu’il n’y a «aucune menace pour la population civile».

Anticipant la réaction de la communauté internationale, M. Poutine a prévenu que «personne ne devrait douter qu’une attaque directe contre notre pays entraînera la destruction et des conséquences horribles pour tout agresseur potentiel».