La Russie aurait été repoussée dans l’Est de l’Ukraine

KYIV, Ukraine — Les autorités ukrainiennes ont annoncé vendredi que leurs troupes ont repoussé une attaque russe dans l’Est, alors que Moscou luttait pour gagner du terrain dans la région qui est maintenant au centre de la guerre au moment même où elle intensifiait sa campagne là-bas.

Amochées par leur siège de plusieurs mois de la ville portuaire vitale de Marioupol, les troupes russes ont besoin de temps pour se regrouper, a estimé le ministère britannique de la Défense dans une évaluation – mais elles ne l’obtiendront peut-être pas. La ville et les aciéries où les combattants ukrainiens ont repoussé l’assaut russe pendant des semaines sont devenues un symbole de la résistance stoïque de l’Ukraine et de sa capacité surprenante à contrecarrer une force beaucoup plus importante.

Vendredi, un certain nombre de soldats ― dont le nombre n’était pas clair ― étaient toujours enfermés dans l’usine d’Azovstal, après la reddition de plus de 1700 soldats ces derniers jours.

Avec la fin de la bataille pour l’aciérie, la Russie a déjà commencé à retirer ses troupes du site. Mais l’évaluation britannique a indiqué que les commandants russes sont sous pression pour les envoyer rapidement ailleurs dans le Donbass.

«Cela signifie que la Russie redistribuera probablement ses forces rapidement sans préparation adéquate, ce qui risque de provoquer une nouvelle attrition des forces», a prédit le ministère.

Le Donbass est désormais au centre des préoccupations du président Vladimir Poutine, après que ses troupes n’aient pas réussi à prendre la capitale au début de la guerre. Les séparatistes pro-Moscou ont combattu les forces ukrainiennes pendant huit ans dans la région et en contrôlaient une partie considérable avant l’invasion russe du 24 février.

Mais l’effort pour prendre plus de territoire là-bas a été lent. Signe de la frustration de la Russie face au rythme de la guerre, certains commandants supérieurs ont été licenciés ces dernières semaines, a révélé le ministère britannique de la Défense.

Les forces russes ont attaqué les villes de Lysychansk et Severodonetsk, toutes deux situées dans la région de Louhansk dans le Donbass, a annoncé vendredi le gouverneur de la région. Douze personnes ont été tuées et plus de 60 maisons ont été détruites dans toute la région, a dit Serhiy Haidai dans un message sur Telegram.

Mais l’attaque de Severodonetsk a échoué. M. Haidai et l’état-major ukrainien de l’armée ont affirmé que la Russie avait subi des pertes et s’était retirée. Leurs rapports n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

«C’est l’enfer là-bas, et ce n’est pas exagéré», a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de la campagne.

«Le bombardement brutal et complètement insensé de Severodonetsk. Douze morts et des dizaines de blessés là-bas en une seule journée», a-t-il ajouté dans son discours vidéo nocturne jeudi soir à la nation.

La résistance étonnamment ferme de l’Ukraine a été renforcée par les armes et les financements occidentaux – et une aide supplémentaire était en route cette semaine.

Jeudi, les législateurs américains ont approuvé à une écrasante majorité leur propre programme d’aide de 40 milliards $ US d’aide militaire et économique à l’Ukraine ainsi qu’à ses alliés.

Pendant ce temps, Bloomberg Television a cité le ministre allemand des Finances disant que les principales nations industrielles du Groupe des Sept sont sur le point de s’entendre sur plus de 18 milliards $ US d’aide pour les efforts de défense de l’Ukraine.