La Russie bombarde de nouveau le port d’Odessa

KYIV, Ukraine — La Russie a attaqué la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire pour la deuxième nuit consécutive, avec un barrage de drones qui a endommagé un entrepôt, carbonisé des dizaines de camions et blessé deux chauffeurs dans des explosions qui ont conduit les autorités à suspendre le service de traversier entre la Roumanie et l’Ukraine, ont annoncé des responsables mardi.

Des vidéos tournées du côté roumain du Danube montrent des rafales rapides de tirs antiaériens ukrainiens dans le ciel nocturne, suivies de deux boules de feu orange qui explosent près de la zone portuaire. Des photos montrent aussi des carcasses de camions calcinées.

La police roumaine des frontières a déclaré que les traversiers étaient ancrés sur les rives roumaines du Danube à Isaccea en raison des attaques contre l’Ukraine. Le trafic a été redirigé vers Galati, une ville roumaine située en amont du Danube.

Ces attaques ont eu lieu le lendemain d’une attaque de missiles et de drones russes qui a tué deux personnes dans un entrepôt de céréales à Odessa et a gravement endommagé un hôtel de grande hauteur désaffecté.

L’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir abattu 26 des 38 drones lancés par la Russie au cours de la nuit.

Au moins neuf civils ont été tués en Ukraine et 15 personnes ont été blessées au cours des dernières 24 heures, selon le bureau présidentiel, bien que certains de ces décès aient également été signalés lundi.

L’artillerie russe a endommagé des maisons, une école, un marché et une usine de transformation alimentaire dans la ville méridionale de Kherson, proche des lignes de front, selon des responsables.

Lors des combats dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est, l’armée russe a largué cinq bombes aériennes sur Robotyne, une ville que l’Ukraine a prise en août lors de sa lente contre-offensive.

Bien qu’aucune des deux parties n’ait communiqué le nombre de victimes, on estime que la contre-offensive a fait payer un lourd tribut aux deux camps et qu’elle a été dévastatrice pour les villes et les villages où les combats ont fait rage.

De nouvelles images aériennes de Klishchiivka, à la périphérie de Bakhmout, filmées à l’aide d’un drone pour l’Associated Press, montrent comment la bataille a transformé le village de l’est de l’Ukraine en un tas de décombres après des mois de combats acharnés.

Les images tournées il y a deux jours montrent le village en ruines, avec des chars et des véhicules militaires russes détruits qui jonchent la route principale. Il ne reste pratiquement aucun bâtiment intact dans ce village qui abritait autrefois près de 400 personnes.

Les rares structures dont les quatre murs sont encore debout n’ont plus de toit. Les murs simples se dressent comme des pierres tombales pour marquer l’endroit où quelqu’un a vécu.