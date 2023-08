La Russie bombarde des ports ukrainiens

KYIV, Ukraine — Les forces russes ont frappé des infrastructures portuaires dans le sud de l’Ukraine avec des drones près de la frontière avec la Roumanie, membre de l’OTAN, ont déclaré mercredi l’armée ukrainienne et le bureau du procureur général, endommageant un silo à grains et provoquant un énorme incendie dans les installations qui transportent les exportations de céréales cruciales pour le pays.

Depuis qu’elle a renoncé à un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter des céréales vers les marchés mondiaux via la ville d’Odessa, la Russie a lancé des frappes contre les ports du pays. Au cours des deux dernières semaines, des dizaines de drones et de missiles ont visé le port d’Odessa et les ports fluviaux de la région, qui servent d’itinéraires alternatifs.

Le bureau du procureur général a indiqué que les frappes de la nuit ont eu lieu dans la zone du Danube qui fait partie de la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie. Il n’a pas donné immédiatement d’autres détails. Une vidéo obtenue par l’Associated Press montre des explosions et un grand incendie au loin sur le Danube, filmée par des pêcheurs roumains de l’autre côté du fleuve.

Trois ports ukrainiens situés le long du Danube sont actuellement en activité.

«L’objectif de l’ennemi était clairement les installations portuaires et l’infrastructure industrielle de la région», a écrit le commandement opérationnel sud de l’Ukraine dans une mise à jour sur Facebook. L’attaque a provoqué un incendie dans les installations industrielles et portuaires, et un silo à grains a été endommagé.

L’armée de l’air ukrainienne a intercepté 23 drones Shahed au-dessus du pays pendant la nuit, principalement à Odessa et à Kyiv, selon une mise à jour matinale.

Les dix drones tirés sur Kyiv ont été interceptés, a assuré Serhii Popko, le chef de l’administration de la ville de Kyiv. De nombreuses explosions ont été entendues au cours de la nuit, les systèmes de défense aérienne ayant été activés. Les débris des drones abattus ont touché trois quartiers de la capitale, endommageant un bâtiment non résidentiel, a déclaré M. Popko.

«Les terroristes russes ont une fois de plus pris pour cible les ports, les installations céréalières et la sécurité alimentaire mondiale, a dénoncé le président Volodymyr Zelensky mercredi matin sur Telegram. Le monde doit réagir.»

Il a confirmé que certains drones avaient atteint leurs cibles, les «dégâts les plus importants» se trouvant dans le sud de l’Ukraine.

Les prix du blé ont augmenté d’environ 3 % et ceux du maïs de près de 2 % mercredi à la suite de ces nouvelles attaques, ce qui témoigne de la volatilité persistante des marchés mondiaux alors que la Russie s’en prend aux ports et aux infrastructures agricoles de l’Ukraine.

L’Ukraine est un fournisseur majeur de blé, de maïs, d’huile végétale et d’autres produits agricoles importants pour le Moyen-Orient, l’Afrique et certaines régions d’Asie, où les populations sont confrontées à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la faim.

L’Ukraine peut également exporter par la route et le rail à travers l’Europe, mais ces itinéraires sont plus coûteux que le passage par la mer Noire et ont suscité des divisions entre les pays voisins.

Deux civils ont été blessés lors d’un bombardement de la ville de Kherson au cours de la nuit, a annoncé mercredi le gouverneur de la région, Oleksandr Prokudin. Un résumé du bureau de M. Zelensky a précisé qu’un médecin a été tué et que cinq membres du personnel médical ont été blessés lors d’une attaque contre un hôpital de la ville de Kherson, mais n’a pas précisé si l’attaque avait eu lieu mercredi ou mardi.

Une femme de 91 ans est morte lors d’une attaque dans un village de la région de Kharkiv, a indiqué le bureau présidentiel.

Dans la région orientale de Donetsk, quatre personnes ont été blessées par des bombardements russes au cours de la journée écoulée, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

La zone autour de la ville de Nikopol, de l’autre côté de la rivière où se trouve la centrale nucléaire de Zaporijjia détenue par les Russes, a été bombardée trois fois, a déclaré le gouverneur Serhiy Lysak.