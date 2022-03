La Russie bombarde Lviv, près de la frontières avec la Pologne

LVIV, Ukraine — Les forces russes ont poursuivi leur assaut sur les villes ukrainiennes vendredi, avec de nouvelles frappes de missiles et des bombardements sur la capitale Kyiv et la périphérie de la ville occidentale de Lviv, alors que les dirigeants mondiaux faisaient pression pour une enquête sur les attaques répétées du Kremlin contre des cibles civiles, notamment des écoles, des hôpitaux. et les zones résidentielles.

Le barrage de missiles lancé tôt vendredi matin en périphérie de Lviv était la frappe la plus proche à ce jour du centre de la ville, qui est devenue un carrefour pour les personnes fuyant d’autres parties de l’Ukraine et pour d’autres entrant pour apporter de l’aide ou combattre.

Une fumée noire est montée dans le ciel pendant des heures après les explosions, qui ont touché une installation de réparation d’avions militaires près de l’aéroport international de la ville, à seulement six kilomètres du centre. Une personne a été blessée, a déclaré le gouverneur régional, Maksym Kozytskyy.

Plusieurs explosions se sont succédées rapidement vers 6 heures du matin, secouant les bâtiments voisins, ont déclaré des témoins. Les missiles ont été lancés depuis la mer Noire, mais le commandement occidental de l’armée de l’air ukrainienne a assuré qu’il avait abattu deux des six missiles en plein vol. Une installation de réparation de bus a également été endommagée, a déclaré le maire de Lviv, Andriy Sadovyi.

Lviv se trouve non loin de la frontière polonaise et bien derrière les lignes de front, mais la ville et ses environs n’ont pas été épargnés par les attaques de la Russie. Une trentaine de personnes ont été tuées le week-end dernier lors d’une frappe contre un centre d’entraînement près de la ville. La population de Lviv a augmenté de quelque 200 000 personnes, des personnes venues d’ailleurs en Ukraine y ayant cherché refuge.

Des barrages ont également frappé tôt vendredi matin un immeuble résidentiel dans le quartier de Podil à Kyiv, tuant au moins une personne, selon les services d’urgence, qui ont indiqué que 98 personnes avaient été évacuées de l’immeuble. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 19 personnes avaient été blessées dans le bombardement.

Deux autres personnes ont été tuées lorsque des frappes ont touché des bâtiments résidentiels et administratifs dans la ville orientale de Kramatorsk, selon le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko.

Dans ville après ville à travers l’Ukraine, des hôpitaux, des écoles et des bâtiments où les gens cherchaient à se mettre à l’abri ont été attaqués. Les secouristes ont recherché des survivants dans les ruines d’un théâtre qui servait d’abri lorsqu’il a été détruit par une frappe aérienne russe dans la ville méridionale assiégée de Marioupol mercredi.

À Kharkiv, un incendie massif a fait rage dans un marché local qui avait été bombardé jeudi. Un pompier a été tué et un autre blessé lors d’un nouveau bombardement alors que les secouristes combattaient l’incendie, ont indiqué les services d’urgence.

L’Organisation mondiale de la santé a révélé avoir vérifié 43 attaques contre des hôpitaux et des établissements de santé, faisant 12 morts et 34 blessés.

Le secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken, a déclaré jeudi que les responsables américains examinaient de potentiels crimes de guerre et que si le ciblage intentionnel de civils par la Russie était confirmé, il y aurait «des conséquences massives».

La cheffe politique des Nations unies, la sous-secrétaire générale Rosemary DiCarlo, a également appelé à une enquête sur les victimes civiles, rappelant au Conseil de sécurité des Nations unies que le droit international humanitaire interdit les attaques directes contre les civils.

Elle a déclaré que bon nombre des attaques quotidiennes qui frappent les villes ukrainiennes «seraient aveugles» et impliquent l’utilisation «d’armes explosives à large zone d’impact». Mme DiCarlo a ajouté que la dévastation à Marioupol et à Kharkiv «soulève de graves craintes quant au sort de millions d’habitants de Kyiv et d’autres villes confrontés à des attaques de plus en plus intenses».

Environ 35 000 civils ont quitté Marioupol au cours des deux jours précédents, a déclaré M. Kirilenko vendredi.

Des centaines de civils avaient apparemment trouvé refuge dans un grand théâtre à colonnes du centre-ville lorsqu’il a été touché par une frappe aérienne russe mercredi. Vendredi, leur sort était encore incertain, avec des rapports contradictoires quant à savoir si quelqu’un était sorti des décombres. Les communications sont interrompues dans toute la ville et les déplacements sont difficiles en raison des bombardements et des combats.

«Nous espérons et nous pensons que certaines personnes qui sont restées dans l’abri sous le théâtre pourraient survivre», a indiqué jeudi à l’Associated Press Petro Andrushchenko, un responsable du bureau du maire. Il a dit que le bâtiment avait un abri anti-bombe relativement moderne conçu pour résister aux frappes aériennes. D’autres responsables ont déclaré plus tôt que certaines personnes s’étaient échappées.

Une vidéo et des photos fournies par l’armée ukrainienne montrent que le bâtiment d’au moins trois étages a été réduit à une coque sans toit, avec certains murs extérieurs effondrés. L’imagerie satellitaire de Maxar Technologies a montré lundi d’énormes lettres blanches sur le trottoir à l’extérieur du théâtre épelant «ENFANTS» en russe – «DETI» – pour alerter les avions de guerre que des personnes vulnérables se cachaient à l’intérieur.

L’armée russe a nié avoir bombardé le théâtre ou n’importe où ailleurs à Marioupol mercredi.

À Tchernihiv, au moins 53 personnes ont été transportés vers des morgues en 24 heures, après avoir perdu la vie lors de combats et de bombardements violents, a dit jeudi le gouverneur local, Viacheslav Chaus, à la télévision ukrainienne.

Les services d’urgence ukrainiens ont indiqué qu’une mère, un père et trois de leurs enfants, dont des jumeaux de 3 ans, avaient été tués lors du bombardement d’un foyer à Tchernihiv. Des civils se cachaient dans des sous-sols et des abris à travers la ville assiégée de 280 000 habitants.

«La ville n’a jamais connu des pertes et des destructions aussi cauchemardesques et colossales», a déclaré M. Chaus.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi matin qu’il était reconnaissant au président Joe Biden pour une aide militaire supplémentaire, mais qu’il n’entrerait pas dans les détails, affirmant qu’il ne voulait pas que la Russie sache à quoi s’attendre. Il a ajouté que lorsque l’invasion a commencé le 24 février, la Russie s’attendait à trouver l’Ukraine comme elle l’a fait en 2014, lorsque la Russie s’est emparée de la Crimée sans combat et a soutenu les séparatistes alors qu’ils prenaient le contrôle de la région orientale du Donbass.

Au lieu de cela, a-t-il dit, l’Ukraine avait des défenses beaucoup plus solides que prévu, et la Russie «ne savait pas ce que nous avions pour la défense ou comment nous nous préparions à résister».

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères des principales économies du Groupe des Sept ont accusé le président russe Vladimir Poutine de mener une «guerre non provoquée et honteuse», et ont appelé la Russie à se conformer à l’ordre de la Cour internationale de Justice d’arrêter son attaque et de retirer son les forces.

L’Ukraine et la Russie ont fait état cette semaine de progrès dans les négociations. M. Zelensky a prévenu qu’il ne révélerait pas les tactiques de négociation de l’Ukraine.

«Travailler plus en silence qu’à la télévision, à la radio ou sur Facebook, a déclaré M. Zelensky. Je considère que c’est la bonne façon.»

M. Poutine s’est entretenu vendredi par téléphone avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a exhorté le président russe à accepter un cessez-le-feu immédiat et a appelé à une amélioration de la situation humanitaire, a déclaré un porte-parole de M. Scholz.

Dans un communiqué sur l’appel, le Kremlin a déclaré que M. Poutine avait dit au chancelier que l’Ukraine avait des «propositions irréalistes» et faisait traîner les négociations. Le Kremlin a également déclaré qu’il évacuait des civils et a accusé l’Ukraine d’avoir commis des crimes de guerre en bombardant des villes à l’est.

Les combats ont conduit plus de trois millions de personnes à fuir l’Ukraine, selon les estimations de l’ONU. Le nombre de morts reste inconnu, bien que l’Ukraine ait déclaré que des milliers de civils avaient perdu la vie.