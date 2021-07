La Russie dévoile un nouvel avion de chasse sophistiqué

MOSCOU — Des firmes aéronautiques russes ont dévoilé mardi le prototype d’un nouvel avion de chasse doté de capacités furtives et d’autres caractéristiques sophistiquées.

Le président russe Vladimir Poutine a inspecté l’appareil dans le cadre du salon aéronautique MAKS-2021 qui s’est ouvert mardi à Zhukovsky, près de Moscou.

La firme Sukhoï a développé l’avion en vertu du programme LTA, un acronyme russe pour «appareil tactique léger».

Les fabricants disent que le prototype pourrait s’envoler pour la première fois en 2023 et que les premiers appareils pourraient être livrés en 2026. Ils affirment que le concept pourrait être converti en modèle entièrement autonome ou à deux sièges.

Le nouvel appareil, qui n’a pas encore été baptisé, est plus petit que l’avion le plus moderne de la flotte russe, le Su-57, un appareil furtif à deux moteurs, qui est aussi construit par Sukhoï. Le nouvel avion a un seul moteur, peut atteindre deux fois la vitesse du son, a une autonomie de 3000 kilomètres et emporte une charge utile de 7400 kilos, selon Sukhoï.

Le géant étatique Rostec, qui inclut Sukhoï et d’autres fabricants d’avions, présente le nouvel appareil sous le nom de Checkmate (échec et mat), possiblement dans le but de vanter ses capacités supérieures.

Rostec prétend que le nouvel appareil appartient à ce qu’on appelle la cinquième génération d’avions de chasse, une définition qui suppose notamment des caractéristiques furtives et la capacité d’atteindre des vitesses supersoniques.

Rostec affirme que l’appareil est doté de technologies innovantes, comme une intelligence artificielle en appui au pilote. L’avion aurait été conçu pour réduire les coûts d’entretien et pour s’adapter facilement aux besoins des clients.

Le vice-premier ministre russe Iouri Borisov a dit espérer vendre le nouvel appareil en Afrique, en Inde et au Vietnam, ajoutant qu’on s’attend à voir des clients étrangers en commander au moins 300. Il a noté qu’un client qu’il n’a pas identifié a déjà exprimé un très grand intérêt.

Les ventes d’avions de chasse représentent l’essentiel des exportations russes d’armes, mais les SU-30 et SU-35 à deux moteurs affrontent une compétition de plus en plus féroce sur les marchés internationaux.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Denis Manturov a expliqué que le prototype est développé pour rivaliser avec le F-35 Lightning II des États-Unis qui est en service depuis 2015, avec un avion chinois et avec d’autres appareils.

Le patron de Rostec, Sergeï Chemezov, a indiqué que le nouvel avion devrait se vendre approximativement 25 ou 30 millions $ US.

Les firmes Sukhoï et MiG produisent uniquement des appareils à deux moteurs depuis les années 1980. Des experts croient que cela leur nuit face à des clients étrangers qui préfèrent les appareils à un seul moteur moins dispendieux.

Le Kremlin accorde la plus grande importance à la modernisation de l’arsenal de la Russie, sur fond de tensions vives avec l’Occident.