La Russie dit avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant la Crimée annexée

KYÏV, Ukraine — La Russie a déjoué une attaque de 20 drones ukrainiens visant la Crimée annexée à Moscou pendant la nuit, a indiqué samedi le ministère russe de la Défense.

Quatorze drones ont été abattus par les défenses aériennes russes et six autres ont été bloqués électroniquement, a déclaré le ministère dans une publication sur Telegram. Aucune victime ou dommage n’a été signalé. Les responsables de Kyiv n’ont ni confirmé ni nié l’implication de l’Ukraine dans les attaques.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux russes samedi montrant de la fumée s’élevant au-dessus d’un pont reliant la Russie à la Crimée. Le gouverneur de la péninsule annexée à Moscou, Sergueï Aksionov, a rapporté que la défense aérienne russe y avait également empêché une attaque en abattant deux missiles ukrainiens.

Le pont n’a pas été endommagé, a-t-il dit, bien que la circulation ait été brièvement interrompue.

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné la tentative d’attaque du pont de Crimée. Le ministère a indiqué dans une déclaration que de telles «actions barbares» des forces armées ukrainiennes «ne resteront pas sans réponse».

Peu après avoir rapporté l’écrasement des deux missiles ukrainiens, M. Aksionov a affirmé que la défense aérienne russe avait abattu un autre missile au-dessus du détroit de Kertch.

Le pont reliant la Crimée et la Russie à travers le détroit de Kertch revêt une grande importance pour Moscou, tant sur le plan logistique que psychologique, en tant qu’artère clé pour les fournitures militaires et civiles et en tant qu’affirmation du contrôle du Kremlin sur la péninsule qu’il a annexée illégalement en 2014.

La semaine dernière, un drone maritime ukrainien a frappé un pétrolier russe près du pont, tandis qu’une attaque sur le pont le mois dernier a tué un couple et grièvement blessé leur fille, laissant une travée de la route suspendue dangereusement. Les dommages semblaient moins graves que ceux causés par un assaut en octobre, mais ils ont de nouveau mis en évidence la vulnérabilité du pont.

Les tentatives d’attaques de drones et de missiles font suite à trois jours consécutifs d’attaques de drones contre la capitale russe, Moscou. Tirer des drones sur la Russie, après plus de 17 mois de guerre, a peu de valeur militaire apparente pour l’Ukraine, mais la stratégie a servi à déstabiliser les Russes et à leur faire comprendre les conséquences du conflit.

Les attaques de drones ont augmenté au cours des dernières semaines à Moscou et en Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 – une décision que la plupart du monde considérait illégale.

Ailleurs, la Russie a affirmé samedi qu’elle avait repris le contrôle du village d’Urozhaine dans la région de Lougansk la plus à l’est de l’Ukraine dans une contre-attaque nocturne.

Une femme de 73 ans a été tuée tôt samedi matin dans le bombardement russe de la région du nord-est de Kharkiv, selon le gouverneur Oleh Syniehubov.

Le ministre ukrainien des Affaires intérieures, Ihor Klymenko, a déclaré qu’un policier avait été tué et 12 personnes blessées lorsqu’une bombe aérienne russe guidée a frappé la ville d’Orikhiv dans la région partiellement occupée du sud de Zaporijia. Quatre des blessés étaient également des policiers, a-t-il dit.

Les autorités locales ont déclaré que des explosions ont retenti samedi matin dans la ville ukrainienne centrale de Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais qu’il n’y avait pas de victimes connues.

Sur la côte ukrainienne de la mer Noire, la ville d’Odessa a ouvert plusieurs plages pour la première fois depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022.

Le gouverneur de l’oblast d’Odessa, Oleh Kiper a déclaré que six plages étaient ouvertes, mais il a souligné que l’accès aux plages lors des alertes de raid aérien était interdit.

Le port stratégique et le centre névralgique pour l’exportation du grain ont fait l’objet d’attaques répétées de missiles et de drones — en particulier depuis que Moscou a annulé un accord historique sur le grain le mois dernier, alors que Kyiv s’efforçait de reprendre ses territoires occupés — tandis que des mines russes ont régulièrement échoué sur les plages de la ville.