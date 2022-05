La Russie dit avoir fermé le bureau de CBC/Radio-Canada à Moscou

MONTRÉAL — Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il fermait le bureau de Moscou de CBC/Radio-Canada et révoquait les accréditations et les visas de ses journalistes.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que cette décision était une mesure de représailles à l’interdiction de diffusion au Canada par Ottawa du média RT soutenu par le Kremlin, anciennement connu sous le nom de Russia Today, et de RT France.

CBC/Radio-Canada s’est dite «profondément déçue» que le gouvernement russe ait décidé de fermer son bureau à Moscou.

«À notre connaissance, c’est la première fois dans l’histoire de CBC/Radio-Canada qu’un gouvernement étranger ordonne la fermeture d’un de nos bureaux. Cela semble être un pas de plus par la Russie pour étouffer une presse libre et indépendante à l’intérieur de ses frontières», a déclaré la télévision publique dans un communiqué.

«Nous sommes énormément fiers de la couverture que nos correspondants ont produite en Russie depuis tant d’années et nous continuerons de raconter l’histoire de la Russie depuis l’extérieur du pays», a affirmé le diffuseur, soulignant que CBC/Radio-Canada a «maintenu un bureau à Moscou pendant 44 ans».

«Notre couverture est clairement totalement indépendante du gouvernement canadien et nous sommes troublés de voir que le gouvernement russe essaie de confondre les deux», a-t-on ajouté.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a retiré RT et RT France de sa liste autorisée de services de programmation et de stations à la mi-mars après avoir conclu que la programmation ciblant les Ukrainiens constituait des commentaires abusifs.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à ce moment qu’il fallait agir pour lutter contre les mensonges et la désinformation de la Russie concernant l’invasion de l’Ukraine, y compris sur les réseaux sociaux.

CBC/Radio-Canada a déclaré le 4 mars qu’il avait temporairement suspendu ses activités journalistiques en Russie en raison d’une nouvelle loi qui viserait, selon le diffuseur public, «à criminaliser la couverture journalistique neutre et impartiale de la situation actuelle en Ukraine et en Russie».

En avril, la Russie a élargi une liste de Canadiens sanctionnés, ajoutant 61 personnes, dont plusieurs journalistes comme le correspondant international du «Globe and Mail» Mark MacKinnon, le chroniqueur du «National Post» John Ivison et la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait.