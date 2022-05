La Russie envisage d’annexer certaines parties de l’est de l’Ukraine

ZAPORIZHZHIA, Ukraine — Un haut responsable américain a averti que la Russie prévoyait d’annexer de grandes parties de l’est de l’Ukraine plus tard ce mois-ci, et l’aciérie de Marioupol, qui est devenue le dernier bastion de la résistance de la ville, a subi un nouvel assaut un jour après la première évacuation des civils de l’usine.

L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter, a déclaré lundi que les États-Unis pensaient que le Kremlin prévoyait également de reconnaître la ville méridionale de Kherson en tant que république indépendante. Aucune de ces décisions ne serait reconnue par les États-Unis ou leurs alliés, a-t-il dit.

M. Carpenter a cité des informations selon lesquelles la Russie prévoit d’organiser des référendums truqués dans les soi-disant Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk qui «tenteraient d’ajouter un semblant de légitimité démocratique ou électorale» et de rattacher les entités à la Russie. Il a également déclaré qu’il y avait des signes que la Russie organiserait un vote pour l’indépendance à Kherson.

Il a noté que des maires et des législateurs locaux ont été enlevés, que les services d’Internet et de téléphonie mobile ont été coupés et qu’un programme scolaire russe sera bientôt imposé. Le gouvernement ukrainien a déclaré que la Russie avait également introduit le rouble comme monnaie.

À Mariupol, qui est bombardée, plus de 100 personnes – dont des femmes âgées et des mères avec de jeunes enfants – ont quitté dimanche l’aciérie d’Azovstal recouverte de décombres et elles sont parties dans des bus et des ambulances pour la ville de Zaporizhzhia sous contrôle ukrainien, à environ 230 kilomètres au nord-ouest, selon les autorités et une vidéo publiée par les deux parties.

Le maire adjoint de Marioupol, Sergei Orlov, a déclaré à la BBC que les personnes évacuées progressaient lentement. Les autorités n’ont donné aucune explication pour ce retard.

Certains des civils ont apparemment été emmenés dans un village contrôlé par des séparatistes soutenus par la Russie. L’armée russe a déclaré que certains avaient choisi de rester dans les zones séparatistes, tandis que des dizaines sont partis pour le territoire sous contrôle ukrainien.

Dans le passé, l’Ukraine a accusé les troupes de Moscou d’emmener des civils contre leur gré en Russie ou dans des zones contrôlées par la Russie. Le Kremlin a démenti.

Le bombardement russe de l’usine par des avions, des chars et des navires a repris après l’évacuation partielle, a déclaré sur l’application de messagerie Telegram le bataillon ukrainien Azov, qui aide à défendre l’usine.

M. Orlov a fait savoir que des négociations de haut niveau étaient en cours entre l’Ukraine, la Russie et les organisations internationales sur l’évacuation de plus de personnes.

L’évacuation de l’aciérie, si elle réussit, représenterait un progrès rare dans l’allègement du coût humain de cette guerre de près de dix semaines, qui a causé des souffrances particulières à Marioupol. Les précédentes tentatives d’ouvrir des couloirs de sécurité pour quitter la ville portuaire du sud et d’autres endroits ont échoué, les responsables ukrainiens accusant les forces russes de tirer et de bombarder le long des itinéraires d’évacuation convenus.

Par leurs propres moyens

Avant l’évacuation du week-end, supervisée par les Nations Unies et la Croix-Rouge, environ 1 000 civils se trouvaient dans l’usine, ainsi qu’environ 2 000 défenseurs ukrainiens. La Russie a exigé que les combattants se rendent; ils ont refusé.

Jusqu’à 100 000 personnes au total pourraient encore se trouver à Marioupol, qui comptait plus de 400 000 habitants avant la guerre. Les forces russes ont réduit une grande partie de la ville en décombres, piégeant les civils avec peu de nourriture, d’eau, de chauffage ou de médicaments.

Certains habitants de Marioupol sont sortis de la ville par leurs propres moyens, souvent dans des voitures privées endommagées.

Alors que le coucher du soleil approchait, Yaroslav Dmytryshyn, un habitant de Marioupol, s’est rendu dans un centre d’accueil à Zaporizhzhia dans une voiture avec un siège arrière plein de jeunes et deux pancartes collées sur la vitre arrière: «enfants» et «petits».

«Je n’arrive pas à croire que nous ayons survécu», a-t-il déclaré, l’air usé, mais de bonne humeur après deux jours sur la route.

«Il n’y a plus de Marioupol, a-t-il mentionné. Quelqu’un doit le reconstruire, et il faudra des millions de tonnes d’or.» Il a dit qu’ils vivaient juste en face de la voie ferrée de l’aciérie. «Ruiné, a-t-il lancé. L’usine a complètement disparu.»

Anastasiia Dembytska, qui a profité du cessez-le-feu pour partir avec sa fille, son neveu et son chien, a dit qu’elle pouvait voir les aciéries de sa fenêtre, quand elle a osé regarder dehors.

«Nous pouvions voir les roquettes voler» et des nuages de fumée au-dessus de l’usine, a-t-elle raconté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à la télévision d’État grecque que les civils restés dans l’aciérie avaient peur de monter à bord des bus parce qu’ils craignaient d’être emmenés en Russie. Il a dit que les Nations unies lui avaient assuré qu’ils seraient autorisés à se rendre dans les zones contrôlées par son gouvernement.

Plus d’un million de personnes, dont près de 200 000 enfants ont été emmenées d’Ukraine en Russie depuis le début de l’invasion russe, a indiqué lundi le ministère russe de la Défense, selon l’agence de presse russe TASS.

Le responsable du ministère de la Défense, Mikhail Mizintsev, a précisé que ce nombre comprenait 11 550 personnes, dont 1 847 enfants, au cours des dernières 24 heures, «sans la participation des autorités ukrainiennes».

Il a déclaré que ces civils «ont été évacués vers le territoire de la Fédération de Russie depuis les régions dangereuses des Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk», et d’autres parties de l’Ukraine, selon le rapport. Aucun détail n’a été fourni.

Lundi, M. Zelensky a déclaré qu’au moins 220 enfants ukrainiens ont été tués par l’armée russe depuis le début de la guerre et que 1 570 établissements d’enseignement ont été détruits ou endommagés.

Effondrement d’un pont stratégique

Contrecarré dans sa tentative de s’emparer de Kyiv, la capitale, le président russe Vladimir Poutine s’est concentré sur le Donbass, le cœur industriel de l’est de l’Ukraine, où les séparatistes soutenus par Moscou combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

La Russie a affirmé avoir frappé des dizaines de cibles militaires dans la région, notamment des concentrations de troupes et d’armes et un dépôt de munitions près de Chervone dans la région de Zaporizhzhia, à l’ouest du Donbass.

Les responsables ukrainiens et occidentaux affirment que les troupes de Moscou font pleuvoir des tirs sans discernement, faisant un lourd tribut aux civils tout en ne progressant que lentement.

Le gouverneur de la région d’Odessa, le long de la côte de la mer Noire, Maksym Marchenko, a déclaré sur Telegram que lundi, une frappe de missile russe sur une cible d’infrastructure d’Odessa avait fait des morts et des blessés. Il n’a donné aucun détail. M. Zelensky a affirmé que l’attaque avait détruit un dortoir et tué un garçon de 14 ans.

L’Ukraine a déclaré que la Russie avait également percuté un pont routier et ferroviaire stratégique à l’ouest d’Odessa. Le pont a été lourdement endommagé lors de précédentes frappes russes, et sa destruction aurait coupé une voie d’approvisionnement en armes et autres marchandises en provenance de la Roumanie, voisine.

L’attaque d’Odessa est intervenue huit ans jour pour jour après des affrontements meurtriers entre partisans du gouvernement ukrainien et manifestants réclamant l’autonomie dans l’est du pays. En 2014, les partisans du gouvernement ont incendié un bâtiment syndical contenant des manifestants proautonomie, tuant plus de 40 personnes.

L’Ukraine a affirmé avoir détruit deux petits bateaux patrouilleurs russes en mer Noire.

Marioupol, qui se trouve dans le Donbass, est la clé de la campagne russe à l’est. Sa capture priverait l’Ukraine d’un port vital, permettrait à la Russie d’établir un corridor terrestre vers la péninsule de Crimée, qu’elle a saisie à l’Ukraine en 2014, et libérerait des troupes pour combattre ailleurs.