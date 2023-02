La Russie envoie un vaisseau de sauvetage vers la station spatiale après des fuites

La Russie a lancé vendredi un vaisseau de sauvetage pour deux cosmonautes et un astronaute de la NASA dont l’engin a connu une fuite dangereuse alors qu’il était stationné à la Station spatiale internationale.

La nouvelle capsule Soyouz vide devrait arriver à la Station spatiale internationale (SSI) dimanche, après son décollage vendredi du Kazakhstan.

La fuite du vaisseau initialement prévu pour le retour a été imputée à une micrométéorite qui a percé un radiateur externe, le vidant du liquide de refroidissement. Elle a eu lieu en décembre.

La même chose s’est reproduite plus tôt ce mois-ci, cette fois sur un vaisseau russe amarré. La Russie a retardé le lancement du Soyouz de remplacement après la deuxième fuite, à la recherche de tout défaut de fabrication. Aucun problème n’a été trouvé et l’agence a procédé au lancement vendredi avant l’aube de la capsule avec des paquets de fournitures attachés aux trois sièges.

Compte tenu du besoin urgent, deux hauts responsables de la NASA sont venus des États-Unis pour observer le lancement en personne. Au soulagement de tous, la capsule a atteint son orbite en toute sécurité neuf minutes après le décollage — «un trajet parfait vers l’orbite», a rapporté Rob Navias de la NASA depuis Houston.

Les responsables avaient déterminé qu’il était trop risqué de ramener Frank Rubio de la NASA et les Russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin dans leur Soyouz endommagé le mois prochain comme prévu. Sans liquide de refroidissement, la température de la cabine augmenterait pendant le voyage de retour sur Terre, endommageant potentiellement les ordinateurs et d’autres équipements, et exposant l’équipage à une chaleur excessive.

Jusqu’à ce que le nouveau Soyouz arrive, les plans d’urgence prévoient que M. Rubio soit dans une capsule SpaceX amarrée à la station spatiale. MM. Prokopyev et Petelin restent affectés à leur Soyouz endommagé dans le besoin improbable d’une escapade rapide. Avoir une personne de moins à bord maintiendrait la température à un niveau gérable, ont conclu les ingénieurs russes.

Le Soyouz endommagé reviendra sur Terre sans personne à bord d’ici la fin du mois de mars, afin que les ingénieurs puissent l’examiner.

Les trois hommes sont arrivés dans ce vaisseau Soyouz en septembre dernier pour ce qui aurait dû être une mission de six mois. Ils vont maintenant rester dans l’espace pendant une année complète, jusqu’à ce qu’une nouvelle capsule soit prête pour les remplacements de leur équipage pour le décollage en septembre.

Le vaisseau de ravitaillement endommagé a été rempli de déchets et s’est détaché au cours du week-end, brûlant dans l’atmosphère comme prévu à l’origine.

«Les Russes continuent d’examiner de très près» les fuites des deux engins spatiaux, a déclaré aux journalistes la directrice adjointe du programme de la station spatiale de la NASA, Dana Weigel, plus tôt cette semaine. «Ils examinent tout… pour essayer de comprendre cela.»

La NASA enverra un nouvel équipage de quatre personnes à bord d’une fusée SpaceX tôt lundi matin depuis le Kennedy Space Center de Floride. William Gerstenmaier de SpaceX a indiqué que les quatre astronautes qui seront de retour sur Terre dans quelques semaines ont déjà inspecté la capsule Dragon qui les ramènera chez eux et «tout s’est bien passé».

