La Russie frappe loin de la ligne de front

KYIV, Ukraine — La Russie a lancé lundi une série d’attaques contre des installations ferroviaires et pétrolières ukrainiennes, frappant des infrastructures cruciales loin de la ligne de front de son offensive orientale, qui, selon le Royaume-Uni, n’a pas encore réalisé de percée significative.

Pendant ce temps, deux incendies étaient signalés dans des installations pétrolières de l’ouest de la Russie. On ne sait pas ce qui a causé les incendies.

Alors que les deux camps se préparent à ce qui pourrait être une rude guerre d’usure dans le cœur industriel de l’est du pays, les hauts responsables américains ont promis plus d’armes et d’autres formes d’assistance pour assurer la victoire de l’Ukraine.

Lors de réunions avec le président Volodymyr Zelensky à Kyiv dimanche, les secrétaires américains d’État et à la Défense ont annoncé que Washington avait approuvé une vente de munitions de 165 millions $ US pour l’effort de guerre de l’Ukraine, ainsi que plus de 300 millions $ US de financement militaire étranger.

«La stratégie que nous avons mise en place ― soutien massif à l’Ukraine, pression massive contre la Russie, solidarité avec plus de 30 pays engagés dans ces efforts ― donne de vrais résultats», a déclaré M. Blinken aux journalistes en Pologne au lendemain de la réunion.

«En ce qui concerne les objectifs de guerre de la Russie, la Russie échoue. L’Ukraine réussit», a-t-il ajouté.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, son objectif apparent était une offensive éclair qui prendrait rapidement la capitale et renverserait peut-être même le gouvernement de Kyiv. Mais les Ukrainiens, aidés par des armes occidentales, ont enlisé les troupes du président Vladimir Poutine et ont contrecarré leur poussée vers Kyiv.

Moscou affirme désormais se concentrer sur la région orientale du Donbass, mais un haut responsable militaire affirme vouloir également contrôler le sud de l’Ukraine. Alors que les deux parties ont déclaré que la campagne dans l’Est avait commencé, elle n’a pas encore pris d’ampleur.

Un petit groupe de soldats ukrainiens enfermés dans une aciérie de la ville stratégique de Marioupol immobilise les forces russes et les empêche d’être ajoutées à l’offensive ailleurs dans le Donbass, a indiqué lundi le ministère britannique de la Défense.

Évacuation de l’aciérie?

Au cours du week-end, les forces russes ont lancé de nouvelles frappes aériennes sur l’aciérie pour tenter de déloger les quelque 2000 combattants retranchés à l’intérieur. Environ 1000 civils s’abritent également dans l’aciérie, et l’armée russe s’est engagée à ouvrir lundi un couloir humanitaire pour leur permettre de partir.

Marioupol a enduré de violents combats depuis le début de la guerre en raison de son emplacement stratégique sur la mer d’Azov. En plus de libérer les troupes russes, sa capture priverait l’Ukraine d’un port vital et permettrait à Moscou d’établir un corridor terrestre vers la péninsule de Crimée, qu’elle a saisie à l’Ukraine en 2014.

Mais pour l’instant, le ministère britannique de la Défense explique que les forces ukrainiennes ont repoussé de nombreux assauts la semaine dernière et «infligé des coûts importants aux forces russes». Il a ajouté que jusqu’à présent, la Russie n’avait «pas encore réalisé de percée significative» depuis qu’elle s’est concentrée sur le Donbass.

Au lieu de cela, des missiles et des avions de guerre russes ont frappé loin derrière la ligne de front de cette offensive lundi.

Installations ferroviaires touchées

Oleksandr Kamyshin, le chef des chemins de fer ukrainiens gérés par l’État, a révélé que cinq installations ferroviaires dans le centre et l’ouest du pays avaient été touchées tôt lundi, y compris une attaque au missile près de la ville occidentale de Lviv.

Serhiy Borzov, le gouverneur de la région centrale de Vinnytsia en Ukraine, a dit qu’il y avait eu des victimes après des tirs de roquettes visant des «infrastructures critiques». Il n’était pas clair si cela faisait référence aux attaques contre les chemins de fer.

La Russie a également détruit une raffinerie de pétrole à Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, ainsi que des dépôts de carburant, a assuré lundi le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov. Au total, les avions de combat russes ont détruit 56 cibles ukrainiennes du jour au lendemain, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un incendie majeur s’est déclaré tôt lundi dans un dépôt pétrolier d’une ville russe à environ 100 kilomètres de la frontière ukrainienne, a annoncé le ministère russe des Urgences. Aucune cause n’a été donnée pour l’incendie.

Le dépôt pétrolier de Bryansk appartient à une filiale de la société russe Transneft, contrôlée par l’État, qui exploite le pipeline Druzhba qui transporte du brut vers l’ouest, vers d’autres pays européens. Il n’était pas clair si le dépôt faisait partie de l’infrastructure du pipeline et si l’incendie pouvait affecter ces livraisons.

La presse russe rapporte qu’une autre installation de stockage de pétrole à Briansk avait également pris feu tôt lundi, et la cause n’était pas immédiatement connue.

Le mois dernier, deux hélicoptères de combat ukrainiens ont touché un réservoir de pétrole dans la région russe de Belgorod, située à la frontière, provoquant un incendie.

Encourageante et efficace

Dans une allocution vidéo lundi, M. Zelensky a décrit sa rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin comme «encourageante et, surtout, efficace».

Le dirigeant ukrainien a ajouté qu’ils se sont mis d’accord «sur de nouvelles mesures pour renforcer les forces armées de l’Ukraine et répondre à tous les besoins prioritaires de notre armée». Plus tôt, il a félicité le président américain Joe Biden pour son «soutien personnel».

La réunion de trois heures a eu lieu dimanche, au 60e jour depuis le début de l’invasion, alors que l’Ukraine faisait pression sur l’Occident pour obtenir des armes plus puissantes pour contrer la campagne de la Russie dans le Donbass, où les séparatistes soutenus par Moscou contrôlaient certains territoires avant la guerre.

Avec le changement d’orientation de la Russie, M. Austin a expliqué que les besoins militaires de l’Ukraine changeaient et que M. Zelensky se concentrait désormais sur davantage de chars, d’artillerie et d’autres munitions.

Interrogé sur ce que les États-Unis considèrent comme un succès, M. Austin a précisé que «nous voulons voir l’Ukraine rester un pays souverain, un pays démocratique capable de protéger son territoire souverain, nous voulons voir la Russie affaiblie au point où elle ne peut pas faire des choses comme envahir l’Ukraine».

Alors que MM. Blinken et Austin quittaient l’Ukraine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, devait se rendre en Turquie lundi, puis à Moscou et à Kyiv. M. Zelensky a critiqué M. Guterres pour avoir visité la Russie avant l’Ukraine.

M. Blinken a dit qu’il avait parlé avec M. Guterres vendredi avant le voyage.

«Nous nous attendons à ce qu’il transmette un message très fort et clair à Vladimir Poutine, à savoir la nécessité de mettre fin à cette guerre maintenant», a-t-il déclaré.

Dans un coup de pouce à l’Ukraine, le président français Emmanuel Macron a confortablement remporté un deuxième mandat dimanche face à la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, qui s’était engagée à diluer les liens de la France avec l’Union européenne et l’OTAN.

Mme Le Pen s’était également prononcée contre les sanctions de l’UE contre l’énergie russe et avait fait l’objet d’un examen minutieux pendant la campagne en raison de sa précédente amitié avec le Kremlin.