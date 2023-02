La Russie lance de nouvelles frappes en Ukraine

KIEV, Ukraine — La Russie a utilisé des bombardiers stratégiques, des missiles de croisière et des drones tueurs lors d’une vague d’attaques à travers l’Ukraine tôt vendredi, alors que la poussée militaire de Moscou qui, selon Kyiv, se prépare depuis plusieurs jours, semble s’accélérer dans les régions de l’Est avant le premier anniversaire de son invasion.

Les forces russes ont lancé 71 missiles de croisière, 35 missiles S-300 et sept drones Shahed depuis jeudi soir, a détaillé le chef des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi.

Les forces ukrainiennes ont abattu 61 missiles de croisière et cinq drones, a-t-il ajouté.

Les missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes Tu-95 et depuis des navires de la marine russe en mer Noire, a précisé le général Zaluzhnyi, tandis que les missiles S-300 ont été lancés depuis la région de Belgorod, juste à l’intérieur de la Russie, et depuis la partie occupée de la région ukrainienne de Zaporijjia.

Le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que Moscou avait une nouvelle fois ciblé l’approvisionnement en électricité dans «une nouvelle tentative de détruire le système énergétique ukrainien et de priver les Ukrainiens de lumière, de chaleur et d’eau».

«Nous avons subi des dommages aux infrastructures de haute tension et à la production dans les régions de l’ouest, du centre et de l’est, ce qui pourrait provoquer des coupures de courant», a-t-il prévenu.

Les forces du Kremlin se sont concentrées sur l’est industriel de l’Ukraine, en particulier les provinces de Louhansk et de Donetsk qui constituent la région industrielle de Donbass, où les récents combats ont été les plus intenses, a indiqué l’armée ukrainienne. Les séparatistes soutenus par Moscou y combattent les forces ukrainiennes depuis 2014.

Mais le barrage est allé plus loin, visant également la capitale, Kyiv, et Lviv, près de la frontière occidentale de l’Ukraine avec la Pologne. Il a également frappé des infrastructures essentielles à Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine dans le nord-est du pays. Sept personnes y ont été blessées, dont deux grièvement, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

Les sirènes de raid aérien ont retenti dans une grande partie du pays.

Kyiv pense que Moscou prépare un assaut terrestre dans l’est du pays, où le Kremlin s’efforce de sécuriser les zones qu’il a illégalement annexées et où il affirme que sa domination est la bienvenue.

Dans la région de Donetsk, des responsables ukrainiens locaux ont indiqué que l’armée russe avait déployé des troupes supplémentaires et lancé des opérations offensives. «Il y a une escalade quotidienne et les attaques russes deviennent actives dans toute la région», a dit le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Dans la province de Louhansk, l’armée russe tente de percer les défenses ukrainiennes, selon le gouverneur régional Serhii Haidai.

«La situation se détériore, l’ennemi attaque constamment, les Russes amènent une grande quantité d’équipements lourds et d’avions», a indiqué M. Haidai.

Les positions sur le champ de bataille ont peu évolué depuis des semaines.

Des installations d’infrastructure à haute tension ont été touchées dans les régions de l’est, de l’ouest et du sud, a indiqué la société ukrainienne de l’énergie, Ukrenergo, ce qui a entraîné des coupures de courant dans certaines régions. Il s’agit de la 14e série de frappes massives sur l’approvisionnement en électricité du pays, a indiqué la société. La dernière a eu lieu le 26 janvier, Moscou cherchant à démoraliser les Ukrainiens en les laissant sans chauffage et sans eau pendant l’hiver rigoureux.

Le secrétaire du conseil municipal de Zaporijjia, Anatolii Kurtiev, a révélé que la ville avait été frappée 17 fois en une heure, ce qui, selon lui, en fait la période d’attaques la plus intense depuis le début de l’invasion à grande échelle, le 24 février 2022.

L’armée de l’air ukrainienne a abattu dix missiles russes au-dessus de Kyiv, selon l’administration municipale de la capitale. Les fragments d’un missile ont endommagé deux voitures, une maison et des fils électriques. Aucune victime n’a été signalée.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé des missiles guidés anti-aériens S-300 sur les provinces de Kharkiv et de Zaporijjia. Ces missiles ne peuvent pas être détruits en plein vol par les défenses aériennes, mais ils ont une portée relativement courte. Les Russes les ont donc utilisés pour des attaques sur des zones situées non loin du territoire contrôlé par la Russie.

La province de Khmelnytskyi, dans l’ouest de l’Ukraine, a également été attaquée avec des drones Shahed, selon le gouverneur de la région, Serhii Hamalii.

Cet assaut a donné un sentiment d’urgence aux appels de l’Ukraine à un soutien militaire occidental plus important. Ce besoin a incité le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, à effectuer cette semaine un rare ― et audacieux ― voyage de deux jours à l’étranger afin de presser les alliés d’accorder plus d’aide à Kyiv.