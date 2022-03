La Russie martèle la 2e ville d’Ukraine

KIEV — Les forces russes ont pilonné la place centrale de la deuxième plus grande ville d’Ukraine et d’autres cibles civiles mardi, pendant qu’un convoi de chars et d’autres véhicules long de 65 kilomètres s’approchait de la capitale.

Le président ukrainien a accusé Moscou d’avoir recours à des tactiques terroristes dans le cadre de la plus grande guerre terrestre à déchirer l’Europe depuis des générations.

Alors que le Kremlin est de plus en plus isolé par des sanctions économiques sévères qui ont fait chuter le rouble, les troupes russes ont avancé sur les deux plus grandes villes d’Ukraine au jour 6 d’une invasion qui a ébranlé l’ordre mondial du XXIe siècle. À Kharkiv, une ville stratégique de l’Est avec une population d’environ 1,5 million d’habitants, des explosions ont détruit les bâtiments administratifs et les zones résidentielles de l’ère soviétique de la région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l’attaque ciblée sur la place principale de Kharkiv de «terreur franche et non déguisée», la qualifiant de crime de guerre.

«Personne ne pardonnera. Personne n’oubliera… C’est du terrorisme d’État de la Fédération de Russie», a-t-il dit.

Plus tard, dans un appel émouvant au Parlement européen, M. Zelensky a déclaré : «Nous nous battons aussi pour être des membres égaux de l’Europe. Je crois qu’aujourd’hui, nous montrons à tout le monde que c’est ce que nous sommes… Nous avons prouvé qu’au minimum, nous sommes comme vous.»

En plus des frappes sur les villes, des rapports ont émergé selon lesquels Moscou aurait utilisé des bombes à fragmentation sur trois zones peuplées. Si cela était confirmé, cela représenterait un nouveau niveau inquiétant de brutalité dans la guerre – et pourrait conduire à un isolement encore plus grand en Russie.

Déjà, avec les puissances occidentales qui envoient des armes à l’Ukraine et exercent une pression mondiale sur l’économie russe, les options du président Vladimir Poutine ont diminué alors qu’il cherche à redessiner la carte mondiale – et à ramener la démocratie ukrainienne à tendance occidentale dans l’orbite de Moscou.

Le Kremlin a nié mardi avoir utilisé de telles munitions et a de nouveau insisté sur le fait que ses forces n’avaient frappé que des cibles militaires – malgré les preuves documentées par les journalistes de l’AP de bombardements de maisons, d’écoles et d’hôpitaux.

Insoumis en dépit de la condamnation occidentale, les responsables russes ont renforcé leurs menaces d’escalade – quelques jours après avoir évoqué le spectre d’une attaque nucléaire. Le ministre russe de la Défense s’est engagé mardi à poursuivre l’offensive jusqu’à ce qu’elle atteigne ses objectifs, tandis qu’un haut responsable du Kremlin a averti que la «guerre économique» de l’Occident contre la Russie pourrait se transformer en une «vraie guerre».

Une première série de pourparlers lundi entre l’Ukraine et la Russie n’a pas permis d’arrêter les combats, bien que les deux parties aient convenu d’une autre réunion dans les prochains jours.

Dans tout le pays, de nombreux civils ukrainiens ont passé une autre nuit blottis dans des abris, des sous-sols ou des couloirs. Plus d’un demi-million de personnes ont fui le pays et le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré mardi avoir enregistré la mort de 136 civils, dont 13 enfants. Le bilan réel est probablement beaucoup plus élevé.

Un responsable militaire ukrainien a déclaré que les troupes biélorusses avaient rejoint la guerre mardi dans la région de Tchernihiv, sans fournir de détails. Peu de temps auparavant, le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait déclaré que son pays n’avait pas l’intention de se joindre au combat.

Le bombardement de précision de la place de la Liberté de Kharkiv – la plus grande place d’Ukraine et le noyau de la vie publique de la ville – a été un tournant pour de nombreux Ukrainiens, la preuve éhontée que l’invasion russe ne visait pas seulement à frapper des cibles militaires, mais aussi à briser leur moral.

La grève a soufflé ou brisé les fenêtres et les murs des bâtiments qui entourent la place centrale massive, qui était jonchée de débris et de poussière. À l’intérieur d’un bâtiment, des morceaux de plâtre étaient éparpillés et des portes, arrachées de leurs gonds, se trouvaient dans les couloirs.

«Les gens sont sous les décombres, nous avons sorti des corps», a déclaré Yevhen Vasylenko, un représentant du ministère des Situations d’urgence dans la région de Kharkiv. Il a déclaré qu’au moins six personnes avaient été tuées et 20 blessées dans la frappe.

Le chef de l’administration régionale, Oleh Sinehubov, a indiqué qu’au moins 11 personnes avaient été tuées et des dizaines d’autres blessées la veille. D’autres personnes ont été blessées mardi, selon les autorités.

L’une après l’autre, des explosions ont éclaté dans un quartier résidentiel de Kharkiv dans une vidéo vérifiée par l’AP.

Déterminés à ce que la vie continue malgré les attentats, les employés de l’hôpital ont transféré une maternité de Kharkiv dans un abri anti-bombes. Au milieu de prises électriques de fortune et de matelas empilés contre les murs, des femmes enceintes arpentaient l’espace bondé, accompagnées des cris de dizaines de nouveau-nés.

Les objectifs de la Russie en frappant le centre de Kharkiv n’étaient pas immédiatement clairs. Les responsables occidentaux ont émis l’hypothèse qu’elle tentait d’attirer les forces ukrainiennes pour défendre la ville tandis qu’une force russe plus importante encerclait Kyiv. Ils croient que l’objectif global de M. Poutine est de renverser le gouvernement ukrainien et d’en installer un proche du Kremlin.

M. Zelenskyy a déclaré que la Russie utilisait les frappes pour faire pression sur son gouvernement. Il n’a pas donné de détails sur les pourparlers entre les émissaires ukrainiens et russes, mais il a déclaré lundi soir que Kyiv n’était pas prête à faire des concessions «lorsqu’une partie en frappe une autre avec des roquettes d’artillerie».

Pendant ce temps, les troupes russes avançaient vers Kyiv, une ville de près de 3 millions d’habitants. Le convoi de véhicules blindés, de chars, d’artillerie et de véhicules de soutien se trouvait à 25 kilomètres du centre de la ville et s’étendait sur environ 65 kilomètres, selon les images satellitaires de Maxar Technologies.

Dans un développement inquiétant, l’organisme new-yorkais de défense des droits de la personne Human Rights Watch a indiqué avoir documenté une attaque à la bombe à fragmentation devant un hôpital dans l’est de l’Ukraine ces derniers jours. Les résidents locaux ont également signalé l’utilisation de munitions à Kharkiv et dans le village de Kiyanka près de la ville septentrionale de Chernihiv, bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation indépendante.

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir une enquête sur l’Ukraine et surveillait le conflit.

Des flammes ont jailli d’une base militaire au nord-est de Kyiv, dans la banlieue de Brovary, dans des images prises à partir d’une voiture passant devant. Dans une autre vidéo vérifiée par l’AP, un passager supplie le chauffeur : «Misha, nous devons conduire vite car ils vont encore frapper.»

Et les autorités ukrainiennes ont publié dimanche des détails et des photos d’une attaque contre une base militaire à Okhtyrka, une ville située entre Kharkiv et Kyiv, affirmant que plus de 70 soldats ukrainiens ont été tués ainsi que des résidents locaux. L’attaque n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat.

Les mouvements de l’armée russe ont été bloqués par une résistance féroce au sol et une incapacité surprenante à dominer l’espace aérien ukrainien.

Les Ukrainiens ont fait preuve d’ingéniosité pour tenter d’arrêter l’avancée russe : sur une autoroute entre Odessa et Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, des habitants ont empilé des pneus de tracteur remplis de sable et surmontés de sacs de sable pour bloquer les convois militaires russes. À Kyiv, des sacs de sable ont été entassés devant les portes et les fenêtres de l’hôtel de ville.

Face à cette résistance ukrainienne et aux sanctions occidentales paralysantes, M. Poutine a mis les forces nucléaires russes en état d’alerte maximale – y compris les missiles balistiques intercontinentaux et les bombardiers à longue portée – dans un avertissement sévère à l’Occident et un signal de sa volonté de porter le conflit à un nouveau niveau terrifiant. Mais un haut responsable américain de la défense, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que les États-Unis n’avaient encore constaté aucun changement appréciable dans la position nucléaire de la Russie.

Les pays occidentaux ont augmenté les livraisons d’armes à l’Ukraine pour aider ses forces à se défendre, mais ont jusqu’à présent exclu l’envoi de troupes.