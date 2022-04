La Russie pilonne le Donbass; Marioupol résiste toujours

KYIV, Ukraine — Les forces russes pilonnaient mercredi une poche de résistance obstinée à Marioupol, au milieu d’espoirs renouvelés d’une évacuation de milliers de civils de la ville portuaire anéantie qui est devenue un champ de bataille clé dans la nouvelle attaque de Moscou pour prendre le contrôle du cœur industriel de l’est de l’Ukraine.

En plus de marteler la résistance à Marioupol, les forces russes ont intensifié leurs attaques le long d’un front en forme de boomerang sur des centaines de kilomètres de long ailleurs dans la région connue sous le nom de Donbass, qui abrite des mines de charbon, des usines métallurgiques et des usines vitales pour l’économie ukrainienne.

En cas de succès, l’offensive couperait l’Ukraine en deux et donnerait au président Vladimir Poutine une victoire bien nécessaire après la tentative ratée des forces de Moscou de prendre la capitale, Kyiv, et une résistance plus forte que prévu dans cette guerre qui perdure depuis près de deux mois.

Mais les analystes disent que cela pourrait également se transformer en une sombre guerre d’usure, alors que la Russie tente de vaincre les troupes ukrainiennes les plus expérimentées et les plus aguerries qui combattent déjà les forces séparatistes pro-Moscou depuis huit ans dans le Donbass.

La capacité de l’Ukraine à enliser la Russie a été mise en évidence à Marioupol, où un siège depuis les premiers jours de la guerre a rasé une grande partie de la ville, mais n’a pas encore abouti à une victoire complète.

Le port sur la mer d’Azov a été le théâtre de certaines des souffrances les plus dramatiques du conflit, qui a poussé plus de cinq millions de personnes à fuir le pays, selon l’ONU, en a déplacé des millions d’autres à l’intérieur et a bouleversé l’équilibre sécuritaire qui prévalait en Europe depuis la fin de la guerre froide.

Demandes russes

Dans ce contexte dévastateur, la Russie a annoncé mercredi qu’elle avait présenté à l’Ukraine un projet de document décrivant ses demandes dans le cadre de pourparlers visant à mettre fin au conflit – quelques jours après que M. Poutine a déclaré que les négociations étaient dans une «impasse».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a révélé lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que «la balle est dans le camp (des Ukrainiens), nous attendons une réponse». Il n’était pas clair quand le document russe a été envoyé ou s’il offrait quelque chose de nouveau aux Ukrainiens, qui ont présenté leurs propres demandes le mois dernier.

Les troupes ukrainiennes ont indiqué mardi que l’armée russe avait largué de lourdes bombes pour aplatir ce qui restait d’une usine sidérurgique tentaculaire – considérée comme le dernier bastion des troupes défendant Marioupol – et avait frappé un hôpital de fortune où des centaines de personnes séjournaient. Les rapports ne peuvent pas être confirmés indépendamment.

L’état-major général de l’armée ukrainienne a dévoilé dans un communiqué que la prise de contrôle de l’aciérie d’Azovstal, et donc la capture complète de Marioupol, restait une priorité absolue pour la Russie. Mais il a ajouté que les forces de Moscou continuaient à monter des offensives à travers l’Est, alors que ses forces cherchaient des points faibles dans les lignes défensives ukrainiennes.

Le ministère russe de la Défense a précisé mercredi que ses forces poursuivaient des attaques intenses contre des cibles ukrainiennes, en touchant 1053 avec de l’artillerie et 73 avec des frappes aériennes. Le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, a également indiqué qu’il y avait eu des frappes de missiles sur des concentrations ukrainiennes de troupes et de véhicules dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Quitter la ville

La vice-première ministre Iryna Vereshchuk, quant à elle, a déclaré qu’il y avait un accord «préliminaire» pour ouvrir un couloir humanitaire pour que les femmes, les enfants et les personnes âgées quittent Marioupol et se dirigent vers l’ouest vers la ville de Zaporijjia, qui est contrôlée par l’Ukraine.

Le maire de Marioupol, Vadym Boychenko, a exhorté les habitants à quitter la ville, bien que de tels accords précédents se soient effondrés, les Russes empêchant les autocars devant récupérer les évacués d’entrer dans la ville ou bombardant les voies d’évacuation.

«N’ayez pas peur et évacuez vers Zaporijjia, où vous pourrez recevoir toute l’aide dont vous avez besoin ― nourriture, médicaments, produits de première nécessité ― et le principal est que vous serez en sécurité», a-t-il écrit dans un communiqué publié par le conseil municipal.

M. Boychenko a demandé aux personnes qui avaient déjà quitté Marioupol de contacter leurs proches encore dans la ville et de les exhorter à évacuer, en disant que des autocars seraient fournis et qu’un point de ramassage serait ouvert près de l’aciérie d’Azovstal. Un responsable de la police ukrainienne a déclaré que des civils, dont des enfants, s’y réfugiaient parmi les derniers défenseurs connus de la ville.

De nombreux efforts d’évacuation antérieurs reposaient sur des civils utilisant des voitures privées après l’échec des efforts pour amener des autocars dans la ville. Mais avec l’approvisionnement en carburant et la diminution du nombre de voitures dans la ville, cela devient de plus en plus difficile.

Il n’y a pas eu de confirmation immédiate de l’évacuation du côté russe, qui a lancé mercredi un nouvel ultimatum aux défenseurs ukrainiens pour qu’ils se rendent. Les Ukrainiens ont ignoré les demandes précédentes de quitter le dédale de tunnels et de bunkers de l’immense aciérie.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ceux qui se rendraient auraient la vie sauve et seraient soignés. Certains médias rapportent que les forces ukrainiennes ont précisé qu’elles refuseraient de se rendre aux Russes, mais qu’elles accepteraient d’être évacuées vers un pays tiers.

Valeur cruciale

La capture de Marioupol a une valeur stratégique et symbolique pour les deux parties. L’ampleur des souffrances là-bas en a fait un point central de la guerre pour de nombreuses personnes en dehors de l’Ukraine, et la difficulté de la Russie à s’en emparer définitivement est un excellent exemple de la manière dont une force ukrainienne sous-armée a contrecarré les troupes de Moscou.

La chute de Marioupol priverait également l’Ukraine d’un port vital, achèverait un pont terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée que Moscou a saisi à l’Ukraine en 2014 et libérerait également les troupes russes pour se déplacer ailleurs dans le Donbass.

Quelques milliers de soldats ukrainiens, selon l’estimation des Russes, sont enfermés dans l’aciérie.

Le commandant adjoint du régiment d’Azov, qui faisait partie des troupes restées à Marioupol, a déclaré que l’armée russe avait largué de lourdes bombes sur l’aciérie et frappé un hôpital «improvisé».

Serhiy Taruta, l’ancien gouverneur de la région de Donetsk et originaire de Marioupol, a également signalé le bombardement de l’hôpital, où, selon lui, 300 personnes, dont des soldats blessés et des civils avec des enfants, étaient hébergées.

Les responsables russes et ukrainiens ont décrit les assauts intensifiés le long d’un large front à l’est qui ont commencé lundi comme une nouvelle phase de la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’armée russe lançait tout ce qu’elle avait dans la bataille, la plupart de ses forces prêtes au combat étant désormais concentrées en Ukraine et juste de l’autre côté de la frontière russe.

Malgré les affirmations selon lesquelles ils ne frappent que des sites militaires, les Russes continuent de cibler des zones résidentielles et de tuer des civils, a-t-il dénoncé.

«L’armée russe s’inscrit à jamais dans l’histoire du monde comme l’armée la plus barbare et la plus inhumaine du monde», a déclaré M. Zelensky.

Il a également dit que le Kremlin n’avait pas répondu à une proposition d’échange de Viktor Medvedtchouk, le chef emprisonné d’un parti prorusse, contre les défenseurs de Marioupol.

Tentative d’encerclement

Dans le Donbass, majoritairement russophone, des experts militaires ont estimé que l’objectif des Russes était d’encercler les troupes ukrainiennes par le nord, le sud et l’est.

Les récits de témoins oculaires et les rapports des responsables ont donné une vue d’ensemble de l’étendue de l’avancée russe. Mais les reportages indépendants dans les parties du Donbass détenues par les forces russes et les séparatistes sont très limités, ce qui rend difficile de savoir ce qui se passe dans de nombreux endroits sur le terrain.

Les pays occidentaux, quant à eux, augmentent leurs dons de fournitures militaires à Kyiv.

Le président américain Joe Biden devrait annoncer un nouvel envoi d’armes dans les prochains jours qui comprendra de l’artillerie et des munitions supplémentaires, selon un responsable américain, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Le Canada et les Pays-Bas prévoyaient également d’envoyer davantage d’armes lourdes, ont déclaré leurs premiers ministres.