La Russie préparerait une offensive dans l’est de l’Ukraine

KYIV, Ukraine — La Russie masse ses forces militaires dans la région de Louhansk en Ukraine, ont déclaré des responsables locaux mercredi, dans ce que Kyiv soupçonne être la préparation d’une offensive dans la région orientale dans les semaines à venir, à l’approche de l’anniversaire de l’invasion russe.

Mercredi également, le gouvernement du président Volodymyr Zelensky a poursuivi sa répression de la corruption présumée, ciblant apparemment le chef du service fiscal de Kyiv, des fonctionnaires des douanes, un ancien ministre du gouvernement et un oligarque.

M. Zelensky a été élu en 2019 sur un programme anti-establishment et anti-corruption dans un pays longtemps en proie à la corruption, et les nouvelles allégations surviennent alors que les alliés occidentaux canalisent des milliards de dollars pour aider Kyiv à lutter contre Moscou.

Sur le front, les forces du Kremlin expulsent les habitants de leurs maisons près des parties de la ligne de front tenues par les Russes afin qu’ils ne puissent pas fournir d’informations sur les déploiements de troupes russes à l’artillerie ukrainienne, a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhii Haidai.

«Il y a un transfert actif de (troupes russes) vers la région et elles se préparent certainement à quelque chose sur le front oriental en février», a dit M. Haidai.

Les analystes militaires s’attendent à une nouvelle poussée des forces de Moscou, l’Institut pour l’étude de la guerre ayant déclaré dans une évaluation publiée mardi dernier qu’«une offensive russe imminente dans les mois à venir est le plan d’action le plus probable».

Une nouvelle offensive pourrait également coïncider avec l’anniversaire de l’invasion, le 24 février.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a indiqué mercredi que la Russie concentrait également ses efforts dans la province voisine de Donetsk, notamment pour tenter de s’emparer de la ville clé de Bakhmout.

Les provinces de Donetsk et de Louhansk constituent le Donbass, une région industrielle frontalière de la Russie que le président Vladimir Poutine a identifiée comme un objectif dès le début de la guerre et où des séparatistes soutenus par Moscou combattent les autorités ukrainiennes depuis 2014.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a posté des images des conséquences des bombardements à Bakhmout, montrant d’énormes trous noirs dans les bâtiments résidentiels de la ville assiégée.

Il a dit que la Russie «déploie activement de nouveaux effectifs militaires dans la région».

Donetsk est l’une des quatre provinces que la Russie a illégalement annexées à l’automne, mais elle n’en contrôle environ que la moitié. Pour s’emparer de la moitié restante, les forces russes n’ont d’autre choix que de passer par Bakhmout, qui offre la seule approche des grandes villes tenues par les Ukrainiens.

Les forces russes tentent depuis des mois de prendre Bakhmout. Les autorités installées par Moscou à Donetsk ont affirmé que les troupes russes «ferment le cercle» autour de la ville.

Les bombardements russes sur Bakhmout, où la plupart des habitants ont fui et où d’autres passent le plus clair de leur temps dans des caves, ont tué au moins cinq civils et en ont blessé dix autres mardi, a indiqué mercredi le bureau présidentiel ukrainien.

L’Ukraine souhaite obtenir davantage d’aide militaire de la part de l’Occident pour tenter de repousser les forces russes, beaucoup plus importantes. Elle a déjà obtenu des promesses de chars et en veut davantage.

Mykhailo Podolyak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué mercredi sur Twitter que des discussions étaient en cours pour obtenir des alliés de l’Ukraine des missiles à plus longue portée et des avions de combat.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mercredi à Tokyo qu’il souhaitait une coopération plus forte et davantage d’«amis» pour l’alliance dans la région indo-pacifique.

Parmi les autres développements mercredi :

– Le Bureau d’État d’investigation de l’Ukraine, qui enquête sur la corruption, a annoncé avoir trouvé des preuves permettant de soupçonner le chef du service fiscal de Kyiv d’être coupable de détournement de fonds.

– Dans le même temps, David Arakhmaia, chef de la faction parlementaire du parti ukrainien «Serviteur du peuple», auquel appartient M. Zelensky, a déclaré que l’ensemble de la direction des services douaniers ukrainiens serait licenciée.

– Les médias locaux ont rapporté que la police a également mené des raids anti-corruption contre un oligarque ukrainien et un ancien ministre de l’Intérieur.