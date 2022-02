La Russie répond à une proposition américaine de désescalade de la crise ukrainienne

CAMEROON, Cameroun — Le gouvernement russe a envoyé une réponse écrite à une proposition américaine visant à désamorcer la crise ukrainienne, selon trois responsables de l’administration Biden.

Les responsables ont tous parlé sous couvert d’anonymat. La réponse russe intervient alors que l’administration Biden continue de faire pression sur le Kremlin pour désamorcer une crise croissante à la frontière ukrainienne, où quelque 100 000 soldats russes se sont massés.

Un responsable du département d’État a refusé de fournir des détails sur la réponse, affirmant qu’il «serait improductif de négocier en public» et qu’il laisserait à la Russie le soin de discuter de sa propre contre-proposition.

La Russie a accusé lundi l’Occident d’«attiser les tensions» sur l’Ukraine et a affirmé que les États-Unis avaient amené des «nazis purs» au pouvoir à Kiev alors que le Conseil de sécurité de l’ONU tenait un débat houleux et belliqueux sur le renforcement des troupes de Moscou près de son voisin du sud.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a rétorqué que la force militaire russe croissante de plus de 100 000 soldats le long des frontières de l’Ukraine était «la plus grande mobilisation» en Europe depuis des décennies, ajoutant qu’il y avait eu une recrudescence des cyberattaques et de la désinformation russe.

«Et ils tentent, sans aucune base factuelle, de dépeindre l’Ukraine et les pays occidentaux comme des agresseurs pour fabriquer un prétexte à l’attaque», a-t-elle précisé.

Des échanges virulents au Conseil de sécurité de l’ONU se sont produits alors que Moscou a perdu une tentative de bloquer la rencontre et a reflété le fossé entre les deux puissances nucléaires. Il s’agissait de la première séance publique où tous les protagonistes de la crise ukrainienne se sont exprimés publiquement, même si l’organe le plus puissant de l’ONU n’a pris aucune mesure.

La Russie nie avoir l’intention d’attaquer. Elle exige des engagements selon lesquels l’Ukraine n’adhérera jamais à l’OTAN, l’arrêt du déploiement des armes de l’OTAN près des frontières russes ainsi que le retrait des forces de l’Alliance en l’Europe de l’Est. L’OTAN et les États-Unis considèrent que ce sont des engagements irréalistes.

Une «diplomatie incessante» de la part des États-Unis, dit Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré dans un communiqué que la rencontre de l’ONU était «une étape cruciale pour rallier le monde à parler d’une seule voix» afin de rejeter l’usage de la force et rechercher la désescalade militaire.

Au début d’une réunion à la Maison-Blanche avec l’émir du Qatar, Joe Biden a déclaré que les États-Unis continuaient à s’engager dans une «diplomatie incessante». Le président américain a ajouté que «nous sommes prêts quoi qu’il arrive».

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, n’ont fait aucun progrès visible dans l’apaisement des tensions lors de leur réunion à Genève au début du mois. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les deux hommes devraient s’entretenir par téléphone mardi. Un haut responsable du département d’État des États-Unis a confirmé le récit russe.

Lors d’un appel téléphonique jeudi, Joe Biden a prévenu le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, qu’il existe une «possibilité réelle» que la Russie puisse commencer une invasion en février, mais le dirigeant ukrainien a cherché à minimiser les menaces de guerre, affirmant que les craintes occidentales d’une invasion imminente avaient incité de nombreux investisseurs sur les marchés financiers du pays à se retirer.