La Russie sanctionne 61 autres Canadiens, dont des premiers ministres provinciaux

OTTAWA — La Russie a imposé de nouvelles sanctions contre 61 Canadiens, dont des premiers ministres provinciaux, du personnel militaire, du personnel politique et des journalistes, pour les actions du Canada contre le pays pour son invasion de l’Ukraine.

Bob Rae, l’ambassadeur du Canada aux Nations unies, est désormais interdit d’entrée en Russie, tout comme cinq premiers ministres, dont Doug Ford de l’Ontario, Jason Kenney de l’Alberta et John Horgan de la Colombie-Britannique.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, le vice-amiral Craig Baines, commandant de la Marine royale canadienne, la cheffe de cabinet du premier ministre Katie Telford et l’ancien sénateur Roméo Dallaire figurent également sur la liste.

Les sanctions visent également des journalistes canadiens comme le correspondant international du «Globe and Mail» Mark MacKinnon et le chroniqueur du «National Post» John Ivison, ainsi que le rédacteur en chef du «Globe and Mail», David Wamsley, et la présidente-directrice général de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait.

La Russie affirme sur le site du ministère des Affaires étrangères que ces personnes sont toutes «directement impliquées dans le développement, la justification et la mise en œuvre du courant russophobe du régime au pouvoir au Canada».

Le régime du président Vladimir Poutine a déjà interdit à de nombreux Canadiens éminents d’entrer dans le pays, dont le premier ministre Justin Trudeau, des ministres et des députés de tous les partis.

———

Une filiale du «Globe and Mail» détient un investissement dans La Presse Canadienne dans le cadre d’une entente conjointe avec Torstar et une filiale de «La Presse».