La Russie s’expose à des sanctions en cas d’actions militaires en Ukraine, dit Joly

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada se joindrait à ses alliés pour imposer des sanctions sévères aux responsables russes si le pays entreprenait d’autres actions militaires pour compromettre la souveraineté ukrainienne.

La Russie a positionné environ 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, ainsi que des tanks et d’autres pièces d’artillerie lourde, attisant les craintes de l’Europe au sujet d’une possible invasion, mais la Russie a nié avoir l’intention de le faire.

«Le processus diplomatique récemment lancé offre à la Russie deux options : elle peut choisir un dialogue significatif ou (…) des conséquences graves», a déclaré Mme Joly, jeudi, à Bruxelles, où elle rencontrait son homologue de l’Union européenne Josep Borrell.

«Nous apprécions bien sûr la collaboration de l’UE sur de nombreuses mesures de dissuasion, y compris économiques. Le Canada sera prêt à prendre des mesures supplémentaires, notamment en ce qui concerne le secteur financier.»

Mercredi, le président américain Joe Biden a dit qu’il s’attendait à ce que le président russe Vladimir Poutine envahisse l’Ukraine, mais qu’il en paierait «le prix fort».

Mme Joly et M. Borrell ont été pressés de savoir s’ils étaient d’accord avec la remarque de M. Biden selon laquelle une «incursion mineure» de la Russie entraînerait une réponse moindre. M. Biden a tenté de clarifier le commentaire, affirmant qu’il faisait référence à une action non militaire telle qu’une cyberattaque et que si la Russie lançait une attaque militaire, «cela changerait tout».

M. Borrell a indiqué que la formulation de M. Biden n’était «rien de nouveau» et a déclaré que les alliés réagiraient d’une manière qui serait «très coûteuse pour la Russie».

«S’il y a une quelconque agression contre l’Ukraine (…), l’avertissement du président Biden va exactement dans la même direction que celle dans laquelle nous avons travaillé», a dit M. Borrell. «Une menace est une menace.»

Mme Joly a fait référence à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et à sa fomentation des forces séparatistes russes dans l’est de l’Ukraine, lorsqu’elle a répondu : «Permettez-moi d’être claire, d’abord, la Russie est déjà en Ukraine. Nous parlons d’une menace réelle d’une nouvelle invasion de l’Ukraine. Donc, dans ce sens, comme mon collègue vient de le mentionner, une menace est une menace.»

Mme Joly doit rencontrer plus tard jeudi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, alors qu’elle termine sa tournée dans trois pays qui a inclus des arrêts en Ukraine et en France.

Mme Joly n’avait rien de nouveau à dire quant à savoir si le Canada répondrait aux demandes de l’Ukraine de fournir des armes et du matériel militaire. Elle a affirmé que le premier ministre Justin Trudeau envisageait «une gamme d’options» basées sur les informations qu’elle recueillait cette semaine.

Le voyage de Mme Joly se déroule alors que d’autres réunions de haut niveau ont lieu à travers l’Europe cette semaine.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken était à Berlin jeudi pour des réunions avec des responsables allemands, français et britanniques, un groupe connu sous le nom de Trans-Atlantic Quad, qui joue un rôle de premier plan dans le désamorçage de la crise.

M. Blinken a été invité à une réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE au début de la semaine prochaine, a déclaré un porte-parole du bloc.