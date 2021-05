La Russie va déployer 20 unités militaires à l’ouest pour contrer l’OTAN

MOSCOU — L’armée russe prévoit créer 20 nouvelles unités dans la partie ouest du pays dans le but de contrer ce qu’elle décrit comme une menace croissante de l’OTAN.

Le ministre de la Défense Sergeï Choïgou en a fait l’annonce, lundi, lors d’une rencontre avec l’état-major de l’armée. Il a justifié la démarche en parlant du nombre croissant de bombardiers américains positionnés à des endroits stratégiques à proximité des frontières russes. Il a également parlé de la présence de navires de guerre de l’OTAN et des exercices conjoints de plus en plus fréquents menés par les pays de l’alliance.

Sergeï Choïgou a déclaré que de telles actions «détruisent le système de sécurité international et nous forcent à prendre les contre-mesures nécessaires».

«Nous allons créer 20 unités et formations militaires dans le district ouest, d’ici la fin de l’année», a-t-il précisé.

Il a ajouté que le district militaire ouest avait commandé quelque 2000 nouvelles pièces d’artillerie cette année.

Le mois dernier, un déplacement massif de troupes dans le sud et le sud-ouest de la Russie, près de la frontière avec l’Ukraine, a alerté l’occident qui a sommé Moscou de retirer ses soldats alors que l’on craignait un nouveau conflit.

La Russie a accepté de rappeler ses soldats, mais a laissé l’équipement militaire sur place en vue de prochains exercices prévus en septembre.

Le ministre Choïgou a insisté sur le fait que les manoeuvres menées en collaboration avec le Bélarus sont «exclusivement de nature défensive».

En 2014, la Russie a annexé la Crimée après que l’Ukraine eut chassé son ex-président soutenu par Moscou. Depuis, la Russie continue d’appuyer les rebelles séparatistes dans l’est de l’Ukraine. Plus de 14 000 personnes ont été tuées en sept ans de combats armés dans la région.