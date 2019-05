La SAAQ constate une baisse d’intérêt pour l’automobile chez les jeunes

MONTRÉAL — Les jeunes ne sont plus aussi empressés de conduire qu’ils ne l’étaient il n’y a pas si longtemps.

En présentant le bilan routier 2018 de la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ), jeudi, la présidente et chef de la direction, Nathalie Tremblay, a dit constater pour la première fois que des jeunes qui sont en âge de détenir un permis de conduire ne vont tout simplement pas le chercher.

La SAAQ ne détient toutefois pas de données pour analyser la tendance pour l’instant, le phénomène étant nouveau et inattendu, mais Mme Tremblay a confié à La Presse canadienne que ses équipes s’y penchent avec attention pour voir s’il s’agit bien d’une tendance et quelle en est l’ampleur.

Il n’est pas encore possible, donc, de savoir si c’est par manque d’intérêt, par souci environnemental ou encore à cause de l’offre de plus en plus abondante de véhicules en autopartage ou même par manque de moyens financiers, par exemple.

Le bilan routier, quant à lui, est généralement positif. Les 359 décès sur la route l’an dernier représentent une légère baisse par rapport à 2017, mais se situent dans la fourchette de 320 à 390 décès qui se maintient depuis 2013.

Ces données doivent cependant être vues sur le long terme pour bien saisir les résultats remarquables atteints en termes de prévention routière: en 1973, le Québec avait atteint un déplorable sommet avec 2209 décès sur la route. Or, il n’y avait que 2,26 millions de voitures en circulation et près de 2,44 millions de titulaires de permis.

En 2018, les 359 décès représentent une baisse de 84 pour cent par rapport à 1973, alors que le nombre de titulaires de permis (5,47 millions) a plus que doublé et que le nombre de véhicules immatriculés a triplé pour atteindre 6,6 millions.

Mme Tremblay reconnaît que des gains aussi importants que ceux enregistrés au cours des 45 dernières années ne sont plus possibles, mais elle affirme, exemples à l’appui, qu’il est possible de faire encore mieux.

Elle note ainsi que le taux de mortalité automobile au Québec est de 4,3 décès par 100 000 habitants, mais qu’il est de 4,1 en Ontario, 3,6 aux Pays-Bas, 2,8 en Grande-Bretagne et, en Suède, de 2,5 décès par 100 000 habitants.

Elle espère voir une amélioration chez les jeunes, dont le nombre de victimes a connu une baisse considérable de 35 pour cent en 2018, mais cette baisse témoigne plutôt d’une mauvaise année chez les jeunes conducteurs en 2017. Selon elle, l’amélioration devrait venir de la modification du code de la sécurité routière qui a imposé un couvre-feu de minuit à 5h00 et interdit aux apprentis-conducteurs d’avoir des passagers.

L’impact de ces mesures, en vigueur depuis quelques années en Ontario, n’est pas significatif pour 2018 puisqu’elles ont été introduites en juin 2018 et devrait plutôt être mesurable à compter de 2019.

À l’opposé, on note une légère augmentation du nombre de décès chez les personnes âgées, mais celle-ci fait suite à une amélioration en 2017. Comme chez les jeunes, les données se maintiennent sur la période couvrant les cinq années précédentes.

La SAAQ n’entretient pas tellement de craintes face au vieillissement de la population, qui place nécessairement plus de conducteurs de plus en plus âgés sur les routes, notant que ceux-ci sont constamment sous-représentés dans les accidents, notamment en raison de leur expérience au volant et, surtout, de leur tendance naturelle à être plus prudents et attentifs alors que les deux plus importantes causes d’accident sont la distraction et la vitesse.

Par ailleurs, la proportion de conducteurs décédés dont on a mesuré le taux d’alcoolémie et qui présentaient un taux supérieur à la limite permise demeure constante, autour de 30 pour cent, mais là aussi, la SAAQ note une forte amélioration dans une tout autre mesure, soit les interceptions pour conduite avec les facultés affaiblies qui montrent une chute importante de la récidive.

Ainsi, parmi les conducteurs interceptés avec les facultés affaiblies en 2018, un peu plus de 83 pour cent en étaient à une première infraction, ce qui signifie que le taux de récidive se situe à environ 16 pour cent. Il y a quelques années, ce taux de récidive était deux fois plus important, à environ 32 pour cent. En d’autres termes, un conducteur sur trois qui se faisait arrêter en état d’ébriété n’en était pas à sa première infraction, alors qu’aujourd’hui, ce nombre est passé à un sur six.