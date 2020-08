La santé continue de s’imposer dans la campagne électorale au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Les soins de santé continuent d’être un thème majeur de la campagne électorale au Nouveau-Brunswick.

Le chef libéral Kevin Vickers a déclaré vendredi à Fredericton que si son parti formait le gouvernement, il négocierait une convention collective pour les infirmières de la province qui serait juste, respectueuse et assurerait la sécurité au travail. Il a aussi estimé que les salaires devaient être concurrentiels pour endiguer l’exode des diplômées en sciences infirmières.

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick a publié un communiqué vendredi dans lequel il déplore le fait que ses membres doivent travailler avec des effectifs insuffisants et dans des conditions stressantes.

Le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs, qui était de passage à Saint-Léonard, a quant à lui affirmé que s’il était réélu, son gouvernement protégerait l’environnement naturel de la province et encouragerait la prochaine génération de passionnés de plein air.

Élections Nouveau-Brunswick doit publier vendredi après-midi la liste finale des candidats dans les 49 circonscriptions de la province en vue du scrutin du 14 septembre.

La commission électorale a lancé une campagne d’information pour inciter les électeurs à voter tôt et de façon sécuritaire pendant la pandémie. Les électeurs peuvent voter dès maintenant au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription. Deux jours de vote par anticipation sont aussi prévus les 5 et 8 septembre, en plus du jour du scrutin le 14 septembre.