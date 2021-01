La santé publique au N.-B. ordonne la fermeture de neuf Dollarama, pour désinfection

FREDERICTON — La direction de la santé publique du Nouveau-Brunswick a ordonné mercredi à neuf magasins Dollarama de fermer leurs portes pendant 48 heures, en raison de possibles expositions à la COVID-19 en milieu de travail.

Le gouvernement a publié mercredi la liste des neuf magasins touchés, tous situés entre Oromocto et Edmundston: cinq Dollarama de Fredericton, et ceux de Woodstock, d’Edmundston, d’Oromocto et de Saint-Basile.

«Bien que l’on ne pense pas qu’il y ait un risque pour le public, par excès de prudence, les magasins ont reçu l’ordre de faire un nettoyage en profondeur avant d’être autorisés à rouvrir», indique le gouvernement.

La santé publique n’a pas fourni de détails sur l’origine des expositions au virus.

Le Nouveau-Brunswick signalait mercredi 19 nouveaux cas et un décès supplémentaire attribué à la COVID-19.

____

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.