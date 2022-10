La Santé publique en Ontario signale une augmentation progressive des cas de COVID-19 au cours des trois dernières semaines — et s’attend à ce que cette tendance se maintienne.

L’agence a recensé 8300 cas de COVID-19 détectés pendant la semaine du 25 septembre au 1er octobre, contre 8106 la semaine précédente. On souligne par ailleurs une augmentation significative des cas de COVID-19 chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Selon la Santé publique, les projections suggèrent que le nombre de cas pourrait augmenter progressivement au cours des deux prochaines semaines, bien que ces bilans sous-estiment le nombre réel de cas de COVID-19 depuis que l’Ontario a modifié l’admissibilité aux cliniques de dépistage, à la fin de l’année dernière.

Selon la Santé publique, les admissions à l’hôpital ont par contre diminué de 12 % entre ces deux semaines, avec 365 personnes admises la semaine dernière contre 415 la semaine précédente.

On a aussi enregistré 50 décès de la maladie au cours de la dernière semaine de septembre, un peu moins que les 56 morts signalés la semaine précédente.