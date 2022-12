La santé publique inquiète de la circulation des virus respiratoires durant les Fêtes

MONTRÉAL — La santé publique demeure sur un pied d’alerte avec le début des rassemblements des Fêtes. Le directeur national a tenu à lancer un message clair aux Québécois, mercredi. Si vous avez des symptômes, restez chez vous à Noël.

Le Dr Luc Boileau a martelé ce message de prévention en insistant sur l’importance de protéger les autres et particulièrement les personnes les plus vulnérables qui sont présentes dans les réunions familiales, soit les aînés et les jeunes enfants.

Le directeur national de santé publique faisait une nouvelle fois le point sur l’évolution des maladies respiratoires infectieuses au Québec alors que la COVID-19, l’influenza et le virus respiratoire syncytial continuent de circuler dans la population et d’exercer de fortes pressions sur le réseau de santé.

Comme les plus récentes données semblaient l’indiquer, la santé publique reconnaît voir des indices que le pic de l’épidémie d’influenza pourrait être passé, mais on préfère patienter quelques semaines pour en avoir la confirmation.

C’est surtout au sujet de la COVID-19 que le Dr Boileau se dit le plus inquiet. Il rappelle qu’il s’agit d’une maladie beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse que l’influenza. Il rappelle qu’une personne infectée est contagieuse pendant dix jours, ce qui veut dire qu’une personne contractant la COVID-19 dans les prochains jours ne devrait pas participer au réveillon de Noël.

En fin d’avant-midi, mercredi, le premier ministre du Québec François Legault a invité les patients forcés de fréquenter des établissements de santé durant la période des Fêtes à se montrer compréhensifs envers le personnel soignant, de les remercier et de les supporter.

«Ça va faire trois ans, au mois de mars, qu’en plus de soigner les malades habituels, ils doivent aussi s’occuper des malades COVID. Ç’a été extrêmement dur pour le personnel de la santé», a-t-il dit en reconnaissant que les délais d’attente dans le réseau demeurent très longs.

Par ailleurs, afin de soulager le plus de personnes infectées possible, le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé mardi qu’il offrait gratuitement le traitement contre l’influenza appelé «oseltamivir».

Ce médicament, aussi connu sous la marque Tamiflu, est avant tout destiné aux personnes qui présentent des risques de complications pouvant conduire à des consultations médicales ou à des hospitalisations. Il est disponible sur ordonnance dans toutes les pharmacies. Pour y avoir accès, toute personne qui présente des symptômes d’allure grippale doit d’abord passer un test de dépistage de la COVID-19 et de l’influenza, puis consulter un professionnel de la santé afin d’obtenir une ordonnance.

