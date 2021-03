La santé publique ordonne la fermeture du MegaFitness Gym de Québec après 68 cas

QUÉBEC — La santé publique de la Capitale-Nationale a ordonné la fermeture du Centre de conditionnement physique MegaFitness Gym, de Québec, après une éclosion qui aurait fait au moins 68 cas de COVID-19.

Le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, André Dontigny, a communiqué l’ordonnance de fermeture à l’exploitant du gym mercredi matin.

Toute activité à cet endroit est ainsi interdite jusqu’à nouvel ordre.

La décision a été prise après une visite des lieux, mardi après-midi, qui aurait permis de constater d’«évidentes lacunes sanitaires», indique le CIUSSS de la Capitale-Nationale par communiqué.

Ainsi, on aurait constaté qu’il n’y avait pas de contrôle de la présence de symptômes à l’arrivée de la clientèle et des travailleurs, que des clients s’entraînaient à moins de deux mètres les uns des autres et que la protection individuelle était inadéquate pour les travailleurs.

«Nos enquêtes épidémiologiques nous indiquent par ailleurs que les clients du Méga Fitness Gym sont associés à au moins huit éclosions dans leurs milieux de travail», indique le communiqué.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé mardi 129 nouveaux cas de COVID-19 sur son territoire, de même qu’un nouveau décès. Depuis le début de la pandémie, 23 943 personnes ont été infectées dans la région, qui compte aussi 1015 décès liés au virus.