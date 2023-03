La Saskatchewan conclut une entente bilatérale avec Ottawa sur les soins de santé

REGINA — La Saskatchewan devient la huitième province à conclure une entente bilatérale avec Ottawa sur le financement des soins de santé.

Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi matin la conclusion d’une entente de principe avec la Saskatchewan pour investir près de 6 milliards $ dans le système de santé de la province au cours des 10 prochaines années.

L’accord prévoit 1,11 milliard $ pour un nouvel accord bilatéral «axé sur les priorités communes en matière de soins de santé». Il prévoit aussi un versement ponctuel et unique de 61 millions $ pour répondre aux «besoins urgents», en particulier dans les hôpitaux pédiatriques et les salles d’urgence, ainsi qu’aux longs délais d’attente pour les chirurgies.

«Cette entente de principes avec le gouvernement fédéral est une étape majeure en vue d’améliorer et d’accélérer le travail déjà entamé», a indiqué mercredi le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, dans un communiqué conjoint.

Le gouvernement provincial affirme que ce financement servira à accélérer ou à améliorer les nouvelles mesures en cours pour accroître l’accès aux soins de santé de première ligne, aux chirurgies et aux services de santé mentale et de toxicomanie.

Le ministre Merriman soutient qu’il s’agit d’une étape positive et qu’elle aidera à bâtir un système de soins de santé plus fort et plus résilient, qui fonctionnera pour tous les résidents de la province.

«La Saskatchewan poursuit ses investissements majeurs dans le système de santé pour aborder les enjeux prioritaires tels que la diminution des retards en chirurgie et les temps d’attente, tout en améliorant l’accès aux services de santé mentale», a soutenu le ministre.

Mobilité des professionnels

Ces accords bilatéraux avec chacune des provinces constituent la première étape dans le cadre de l’offre globale de financement fédéral des soins de santé de 196 milliards $ sur 10 ans que le premier ministre Justin Trudeau a présentée aux premiers ministres des provinces et territoires le mois dernier à Ottawa.

Ottawa a conclu jusqu’ici des ententes bilatérales avec l’Ontario, les quatre provinces de l’Atlantique, le Manitoba, l’Alberta et maintenant la Saskatchewan.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, avait précédemment indiqué que cette offre était bien inférieure à ce que les provinces demandaient, mais qu’aucune n’était en mesure de la refuser.

Dans le cadre de cette nouvelle entente bilatérale, Ottawa s’engage aussi à collaborer avec la Saskatchewan afin de simplifier la reconnaissance des titres de compétences des professionnels de la santé formés à l’étranger «et de favoriser la mobilité des principaux professionnels de la santé».

La Saskatchewan a aussi accepté de recueillir, d’utiliser et de partager des renseignements dépersonnalisés sur la santé, afin de suivre les progrès accomplis dans des domaines clés des soins de santé, au moyen d’indicateurs clés communs.

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a indiqué que cette entente s’appuyait «sur notre objectif commun de veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent ou leur capacité de payer, puissent accéder aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin».