La Saskatchewan interdit elle aussi TikTok sur tous les appareils de l’État

REGINA — Le gouvernement de la Saskatchewan emboîte le pas à ceux du Québec et de la Nouvelle-Écosse, notamment, en interdisant l’utilisation de TikTok sur tous les appareils appartenant à l’État.

L’interdiction s’applique à tous les ministères, sociétés d’État et organismes, mais aussi à tous les députés du Parti de la Saskatchewan, au pouvoir.

Cette interdiction est décrétée en attendant les résultats d’une évaluation de la menace, menée conjointement par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ses homologues du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Cette enquête a été annoncée la semaine dernière.

Le gouvernement de la Saskatchewan explique dans un communiqué que cette décision a été prise après des discussions avec le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la province et son homologue fédéral.

La Dirigeante principale de l’information du Canada, au Conseil du Trésor, a mené une enquête sur TikTok et elle a déterminé que cette plateforme de partage de vidéos, qui appartient à des Chinois, présentait un niveau de risque «inacceptable» pour la vie privée et la sécurité.

Cette conclusion a poussé le gouvernement fédéral et la Chambre des communes à interdire cette application dans tous les appareils de l’État plus tôt cette semaine, après des mesures similaires prises aux États-Unis et dans l’Union européenne.

Au Canada, la Saskatchewan se joint à une liste croissante de gouvernements qui interdisent l’utilisation de l’application.