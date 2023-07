La satisfaction instantanée des clients pousse des travailleurs au bord du gouffre

NEW YORK — Six jours de travail consécutifs de 12 heures de conduite et chèques de paie à un chiffre. Les plaintes proviennent de travailleurs de secteurs très différents : des chauffeurs-livreurs d’UPS, ainsi que des acteurs et des scénaristes hollywoodiens.

Ils soulignent un facteur sous-jacent à l’origine d’une vague d’agitation syndicale: l’impact pour les travailleurs dont les emplois ont radicalement changé, alors que les entreprises s’efforcent de répondre aux attentes des clients en matière de rapidité et de commodité, dans les industries transformées par la technique.

La pandémie de COVID-19 a accéléré ces changements, poussant les détaillants à passer aux commandes en ligne et en intensifiant la concurrence entre les sociétés de divertissement. Maintenant, depuis les piquets de grève, les travailleurs essaient de donner aux consommateurs un aperçu des coulisses de ce qu’il faut pour produire une émission qui peut être écoutée à tout moment, ou faire livrer de la nourriture pour chien à leur porte grâce à un appel téléphonique.

Les employés surmenés et sous-payés représentent une plainte persistante dans tous les secteurs d’activité – des chauffeurs-livreurs aux baristas de Starbucks et aux pilotes de ligne – où l’augmentation de la demande des consommateurs s’est heurtée à une pénurie de main-d’œuvre persistante. Les travailleurs s’opposent aux heures supplémentaires forcées, aux horaires punitifs et à la dépendance de l’entreprise à l’égard d’employés moins bien rémunérés, à temps partiel ou contractuels.

Le problème pour les scénaristes et les acteurs hollywoodiens, qui organisent leurs premières grèves simultanées en 40 ans, est la façon dont les plateformes de visionnement en ligne ont bouleversé l’économie du divertissement, réduisant les salaires et obligeant les scénaristes à produire du contenu plus rapidement avec des équipes plus petites.

« Cela semble se produire dans de nombreux endroits lorsque les entreprises technologiques arrivent. Qui écrasons-nous ? Peu importe », a déclaré Danielle Sanchez-Witzel, scénariste et responsable de l’équipe de négociation de la Writers Guild of America (WGA), dont les membres sont en grève depuis le mois de mai. Plus tôt ce mois-ci, la Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) a rejoint le syndicat des écrivains sur la ligne de piquetage.

Les acteurs et les écrivains comptent depuis longtemps sur les rémunérations résiduelles, ou les paiements à long terme, pour les rediffusions et autres diffusions de films et d’émissions de télévision. Mais, les rediffusions n’existent pas sur les services de diffusion en continu, où les séries et les films atterrissent et restent sans qu’il soit possible de déterminer leur popularité à l’aide des recettes au box-office ou de leurs critiques, par exemple.

Par conséquent, quelles que soient les rémunérations résiduelles que les sociétés de plateformes en ligne paient, cela représente souvent une somme dérisoire, et les scénaristes ont partagé des histoires de réception de chèques à un chiffre.

Adam Shapiro, un acteur connu pour le succès de Netflix «Never Have I Ever», a déclaré que de nombreux acteurs se contentaient initialement d’accepter une rémunération inférieure pour la multitude de rôles que la diffusion en ligne offrait soudainement. Toutefois, le besoin d’un modèle de rémunération plus durable est devenu urgent lorsqu’il est devenu clair que le «streaming» n’est pas un enjeu secondaire, mais plutôt l’avenir de l’industrie, a-t-il déclaré.

M. Shapiro, qui est acteur depuis 25 ans, a raconté qu’il avait accepté un contrat offrant 20% de son taux habituel pour «Never Have I Ever» parce que cela semblait être «une grande opportunité, et ça va être partout dans le monde. Et c’était le cas. C’était vraiment le cas. Malheureusement, nous commençons tous à réaliser que si nous continuons à faire cela, nous ne pourrons pas payer nos factures», a-t-il raconté.

Ensuite, il y a l’utilisation croissante des «mini-salles», dans lesquelles une poignée d’écrivains sont embauchés pour travailler uniquement pendant la préproduction, parfois pour une série qui peut prendre un an avant d’être diffusée, ou qui ne sera jamais choisie du tout.

Danielle Sanchez-Witzel, co-créatrice de la série Netflix récemment diffusée «Survival of the Thickest», a déclaré que les émissions de télévision embauchent traditionnellement des équipes de rédaction solides pour toute la durée de la production. Cependant, Netflix a refusé de lui permettre de garder son équipe de cinq écrivains au-delà de la préproduction, forçant un travail 24 heures sur 24 sur les réécritures par un seul autre écrivain.

Mme Sanchez-Witzel a affirmé qu’elle avait été frappée par les similitudes entre son expérience et celles des chauffeurs d’UPS, dont certains ont rejoint la WGA pour des manifestations, lorsqu’ils menaçaient d’effectuer leur propre grève. UPS et les Teamsters (les syndiqués) ont conclu la semaine dernière une entente de principe pour éviter la grève.

Jeffrey Palmerino, un chauffeur UPS à plein temps près d’Albany, dans l’état de New York, a dit que les heures supplémentaires forcées étaient devenues un problème majeur pendant la pandémie, car les chauffeurs ont dû composer avec un afflux de commandes comparable à celui de la période des fêtes de fin d’année. Les chauffeurs ne savaient jamais à quelle heure ils rentreraient chez eux, ou s’ils pouvaient compter sur deux jours de congé par semaine, tandis que les journées de 14 heures dans des camions sans climatisation devenaient la norme.

En plus des augmentations de salaire et de la climatisation, les Teamsters ont obtenu des concessions qui, espère M. Palmerino, réduiront le surmenage. UPS a accepté de mettre fin aux heures supplémentaires forcées les jours de congé et d’éliminer une catégorie de chauffeurs moins bien rémunérés qui travaillaient par quarts, incluant les week-ends, les convertissant en chauffeurs à temps plein. Les membres du syndicat n’ont pas encore ratifié l’accord.

Les Teamsters et les militants syndicaux ont défini l’accord de principe comme d’un changement de donne qui pousserait d’autres entreprises confrontées à des conflits sociaux d’améliorer leurs normes. Des résultats similaires sont toutefois loin d’être certains dans les industries dépourvues de l’indispensabilité économique d’UPS ou de l’influence de son syndicat de 340 000 membres.

Par exemple, les efforts de syndicalisation chez Starbucks et Amazon ont stagné, alors que les deux entreprises luttaient agressivement contre la syndicalisation.

Pourtant, les protestations des travailleurs prendront probablement de l’ampleur après le contrat d’UPS, a évoqué Patricia Campos-Medina, directrice générale de l’Institut des travailleurs de l’École des relations industrielles et du travail de l’université de Cornell, qui a publié un rapport cette année qui a révélé que le nombre de grèves du travail augmenté de 52 % en 2022.

«Toute l’idée que la commodité pour le consommateur passe avant tout s’est effondrée pendant la pandémie. Nous avons commencé à penser: »Je commande à la maison, mais il y a en fait un travailleur qui doit aller à l’épicerie, qui doit cuisiner ça pour moi pour que je sois confortable »», a expliqué Mme Campos-Medina.

