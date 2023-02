La science est «tiède» face aux bienfaits des bains de glace

NEW YORK — Ce qui est le plus cool sur les médias sociaux ces jours-ci, ce sont peut-être les célébrités et les gens ordinaires qui plongent dans l’eau glacée ou prennent des bains de glace.

Les avantages allégués comprennent une meilleure humeur, plus d’énergie, une perte de poids et une réduction de l’inflammation, mais la science qui soutient certaines de ces affirmations est à tout le moins tiède.

Kim Kardashian a publié son incursion sur Instagram. Harry Styles a parlé de ses trempettes sur Twitter. Kristen Bell dit que ses plongeons sont «brutaux», mais qu’ils sont mentalement édifiants. Et Lizzo affirme que les plongeons dans la glace réduisent l’inflammation et font que son corps se sent mieux.

Voici ce que les preuves médicales, les experts et les fans disent de cette pratique vieille de plusieurs siècles.

L’ESPRIT

On pourrait qualifier Dan O’Conor d’autorité officieuse en matière d’immersion en eau froide. Depuis juin 2020, cet homme de Chicago âgé de 55 ans plonge dans le lac Michigan presque tous les jours, y compris les matins d’hiver glacials où il doit pelleter la glace.

«Le rush d’endorphines (…) est un moyen incroyable de se réveiller et de juste choquer le corps et de mettre le moteur en marche», a déclaré M. O’Conor lors d’un récent matin où la température de l’air était de moins 5 Celsius. Les endorphines sont des hormones de «bien-être» libérées en réponse à la douleur, au stress, à l’exercice et à d’autres activités.

La température du lac était de 1℃. M. O’Conor, torse nu, est parti en courant depuis la rive enneigée pour faire un saut périlleux avant dans l’eau grise et glacée.

Son premier plongeon a eu lieu au début de la pandémie, lorsqu’il a pris une cuite au bourbon et que sa femme, agacée, lui a dit d’aller se jeter dans le lac. L’eau était bonne ce jour de juin. Le monde était en proie au coronavirus, a dit M. O’Conor, et cela lui a donné envie de continuer. Plus l’eau devenait froide au fil des saisons, plus l’effet psychologique était grand, a-t-il confié.

«Ma santé mentale est beaucoup plus forte, beaucoup plus lumineuse. J’ai trouvé un certain zen ici, en descendant, en sautant dans le lac et en choquant ce corps», a déclaré M. O’Conor.

Le docteur Will Cronenwett, le chef du service de psychiatrie de la faculté de médecine Feinberg de l’université Northwestern, a essayé l’immersion en eau froide une fois, il y a des années, alors qu’il rendait visite à des amis scandinaves sur une île de la Baltique. Après un sauna, il a sauté dans l’eau glacée pendant quelques minutes et a vécu ce qu’il a appelé une expérience intense et revigorante.

«J’avais l’impression d’être poignardé par des centaines de millions de très petites aiguilles électriques, a-t-il déclaré. J’avais l’impression d’être fort et puissant et de pouvoir tout faire.»

Mais le docteur Cronenwett dit que l’étude de l’immersion en eau froide avec un essai contrôlé randomisé ― l’étalon-or en matière d’études cliniques ― est difficile parce que concevoir un placebo pour les plongées froides pourrait être difficile.

Il existe quelques théories sur la façon dont elle affecte le psychisme.

Selon le docteur Cronenwett, l’immersion en eau froide stimule la partie du système nerveux qui contrôle l’état de repos ou de relaxation. Cela peut renforcer les sentiments de bien-être.

Elle stimule également la partie du système nerveux qui régule la réponse au stress de type combat ou fuite. Le fait de la pratiquer régulièrement pourrait atténuer cette réponse, ce qui pourrait aider les gens à se sentir plus aptes à gérer d’autres stress dans leur vie, bien que cela ne soit pas prouvé, a-t-il dit.

«Vous devez vaincre votre propre appréhension. Vous devez trouver le courage de le faire, a-t-il déclaré. Et quand vous le faites enfin, vous avez le sentiment d’avoir accompli quelque chose de significatif. Vous avez atteint un objectif.»

Des chercheurs tchèques ont découvert que le fait de plonger dans l’eau froide peut augmenter de 250 % les concentrations sanguines de dopamine ― une autre hormone dite du bonheur fabriquée dans le cerveau. Des quantités élevées ont été associées à la paranoïa et à l’agressivité, a noté le physiologiste James Mercer, professeur émérite à l’Université arctique de Norvège, qui a cosigné une récente revue scientifique des études sur l’immersion en eau froide.

LE CŒUR

L’immersion en eau froide augmente la pression sanguine et accroît le stress sur le cœur. Des études ont montré que cette pratique est sans danger pour les personnes en bonne santé et que les effets ne sont que temporaires.

Mais elle peut être dangereuse pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, entraînant parfois des battements cardiaques irréguliers potentiellement mortels, a prévenu le docteur Cronenwett. Les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou ayant des antécédents familiaux de maladie cardiaque précoce devraient consulter un médecin avant de plonger, a-t-il ajouté.

MÉTABOLISME

Il a été démontré que les immersions répétées en eau froide pendant les mois d’hiver améliorent la façon dont le corps réagit à l’insuline, une hormone qui contrôle les niveaux de sucre dans le sang, a noté M. Mercer. Cela pourrait contribuer à réduire les risques de diabète ou à mieux contrôler la maladie chez les personnes déjà atteintes, bien que d’autres études soient nécessaires pour le prouver.

L’immersion dans l’eau froide active également la graisse brune ― un tissu qui aide à garder le corps chaud et à contrôler les niveaux de sucre et d’insuline dans le sang. Elle aide également le corps à brûler des calories, ce qui a suscité des recherches visant à déterminer si l’immersion en eau froide est un moyen efficace de perdre du poids. Jusqu’à présent, les preuves ne sont pas concluantes.

SYSTÈME IMMUNITAIRE

Des recherches anecdotiques suggèrent que les personnes qui nagent régulièrement dans de l’eau froide ont moins de rhumes, et il est prouvé que cela peut augmenter les niveaux de certains globules blancs et d’autres substances combattant les infections. Il n’est pas certain qu’un plongeon occasionnel dans l’eau glacée puisse produire le même effet.

Parmi les plus grandes questions sans réponse : À quel point l’eau doit-elle être froide pour avoir des effets bénéfiques sur la santé? Et un plongeon rapide aura-t-il le même effet qu’une longue baignade?

«Il n’y a pas de réponse à la question ‘plus c’est froid, mieux c’est’, a déclaré M. Mercer. De plus, cela dépend du type de réponse que vous recherchez. Par exemple, certaines se produisent très rapidement, comme les changements de la pression sanguine. D’autres, comme la formation de graisse brune, prennent beaucoup plus de temps.»

M. O’Conor plonge toute l’année, mais il affirme que les plongeons d’hiver sont les meilleurs pour la «clarté mentale», même s’ils ne durent parfois que 30 secondes.

Lors de ces matins glacés, il «fait abstraction de tout le reste et je sais que je dois entrer dans l’eau et, plus important encore, en sortir».