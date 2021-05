La sécheresse force Taïwan à rationner l’eau potable

TAIPEI, Taïwan — Certains foyers de Taïwan sont privés d’eau courante deux fois par semaine, conséquence d’une sécheresse qui perdure depuis plusieurs mois.

Les réservoirs de l’île sont à sec, tout comme un lac très populaire auprès des touristes.

Les responsables ont entrepris de creuser de nouveaux puits et des avions militaires ensemencent les nuages dans l’espoir de provoquer des précipitations. Le gouvernement a aussi débloqué des fonds pour transformer l’eau de mer en eau potable.

Les fermiers qui ont besoin d’eau pour cultiver du riz, des racines de lotus et d’autres récoltes assoiffées sont frappés de plein fouet.

«Les fleurs de lotus et les semences que j’ai plantées ne produisent pas bien», a dit le fermier Chen Chiu-lang, debout dans une rizière asséchée.

Les précipitations pendant la période de sept mois qui s’est terminée en février ont été inférieures de plus de la moitié à la moyenne historique. C’était la première fois en 56 ans, l’an dernier, que Taïwan n’était pas frappé par un typhon, selon le gouvernement.

Les foyers des secteurs les plus affectés sont privés d’eau courante deux jours par semaine. C’est notamment le cas de la deuxième plus grande ville de l’île, Taichung, qui compte 2,8 millions d’habitants, et des comtés de Miaoli et de Changhua.

Des portions du lac Sun Moon, une destination touristique populaire, sont à sec.

«Nos affaires ont chuté de 90% depuis l’an dernier», a dit Wang Ying-shen, le président un groupe d’entrepreneurs qui louent des embarcations aux visiteurs.

Une pluie légère est tombée sur certains secteurs cette semaine, mais le ministre de l’Économie Wang Mei-hua a prévenu jeudi que les restrictions devront être resserrées.

D’autres villes limitent l’alimentation en eau de chaque citoyen. C’est notamment le cas de Hsinchu, un des principaux centres mondiaux de fabrication de puces électroniques, et de Taïnan et de Kaohsiung, dans le sud du pays.

Le ministère de l’Économie a débloqué l’équivalent de 110 millions $ CAN en mars pour creuser des puits et pour convertir l’eau de mer en eau potable.

– Par Johnson Lai, The Associated Press