La secrétaire à l’Intérieur, Deb Haaland,au Canada pour discuter d’enjeux autochtones

WASHINGTON — La toute première membre autochtone du cabinet américain est au Canada pour discuter de la meilleure façon d’aider les communautés des Premières Nations, métisses et inuites à travers le continent.

La secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland, membre de la tribu Laguna Pueblo du Nouveau-Mexique, a fait des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées une priorité absolue de son département.

Lors de son passage à Ottawa, elle participera à un groupe de travail trilatéral mis sur pied en 2016 pour s’attaquer au problème, une crise dans les trois pays d’Amérique du Nord.

Mme Haaland devrait également rencontrer un certain nombre de responsables et dignitaires fédéraux dans la capitale nationale, ainsi que David Cohen, l’ambassadeur des États-Unis au Canada.

L’héritage tragique des pensionnats autochtones a également été un point central pour la secrétaire Haaland.

Un rapport publié l’année dernière a découvert des lieux de sépulture marqués et non marqués dans 53 lieux différents et estimé qu’au moins 500 élèves sont morts dans 19 des 408 écoles soutenues par le gouvernement américain.

Mme Haaland a depuis créé une commission composée d’experts responsables de l’application des lois, de représentants du gouvernement, de chefs tribaux et de survivants pour superviser les lois américaines conçues pour lutter contre les crimes violents à l’endroit des peuples autochtones.

«Ce travail exige que chacun de nous fasse face à son propre traumatisme, revive une douleur inimaginable et visualise un avenir dans lequel nos proches sont en sécurité et nos communautés tournent la page», a-t-elle déclaré plus tôt cette année.

«Nous sommes ici pour nos enfants, petits-enfants et proches que nous n’avons pas encore rencontrés.»