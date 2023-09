La sélection des jurés dans le procès contre Peter Nygard commence jeudi

TORONTO — La sélection du jury pour le procès du magnat canadien de la mode Peter Nygard devrait commencer jeudi dans une salle d’audience de Toronto.

M. Nygard fait face à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef de séquestration. Il s’agit de six de moins que la semaine dernière, quand le tribunal a appris que trois des huit plaignants initiaux dans l’affaire ne devraient pas témoigner.

M. Nygard faisait initialement face à huit chefs d’accusation d’agression sexuelle et à trois de séquestration.

L’accusé a comparu mercredi par vidéoconférence pour une audience préliminaire. Celui qui semblait se protéger le visage avec une carte blanche fait face à des accusations dans trois juridictions du Canada et une aux États-Unis, après que les autorités ont allégué qu’il avait utilisé sa position d’autorité dans l’industrie de la mode pour attirer des femmes et des filles.

Le juge Robert Goldstein s’attend à ce que la sélection du jury commence jeudi.

M. Nygard fait face à deux accusations sexuelles au Québec et est également accusé d’agression sexuelle et de séquestration au Manitoba après qu’une personne a fait des allégations sur des événements qui seraient survenus au début des années 90.

Peter Nygard, qui a fondé son entreprise de mode à Winnipeg en 1967, a nié toutes les allégations portées contre lui.

Il a été arrêté pour la première fois à Winnipeg en 2020 en vertu de la Loi sur l’extradition après avoir été inculpé de neuf chefs d’accusation à New York, dont des accusations de trafic sexuel et d’extorsion.

David Lametti, alors ministre fédéral de la Justice, avait déclaré que M. Nygard serait extradé vers les États-Unis une fois que les poursuites contre lui au Canada seraient résolues.

M. Nygard a démissionné de son poste de président de Nygard International après que le FBI et la police ont perquisitionné ses bureaux à New York en février 2020, et la société a ensuite déposé son bilan.