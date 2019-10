La sélection des jurés pour évaluer Matthew Raymond se poursuit à Fredericton

FREDERICTON — La sélection du jury se poursuivait, mardi, pour déterminer si un homme de Fredericton est apte à subir son procès sous quatre chefs de meurtre au premier degré.

Matthew Raymond est accusé d’avoir tué les policiers municipaux Sara Burns et Robb Costello et les civils Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright devant un complexe d’appartements de Fredericton, en août 2018.

L’aptitude à subir son procès signifie que l’accusé comprend les accusations déposées contre lui et qu’il peut donner des instructions à son avocat sur la manière dont il souhaite se défendre.

Environ 800 personnes se sont inscrites lundi dans un aréna de Fredericton. Le caractère très médiatisé de l’affaire a poussé le ministère de la Justice à convoquer un si grand nombre de jurés potentiels.

Mardi, au palais de justice cette fois, les 100 premiers candidats étaient interrogés afin de constituer éventuellement un jury composé de 12 personnes et de deux suppléants.

Matthew Raymond est accusé d’avoir ouvert le feu de la fenêtre de son appartement avec une arme d’épaule, tuant les deux civils qui chargeaient une voiture pour partir en voyage; l’accusé aurait ensuite abattu les deux premiers policiers dépêchés sur les lieux.