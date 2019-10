QUÉBEC — La Semaine de la prévention des incendies se déroule jusqu’au 12 octobre sous le thème «Le premier responsable c’est toi!».

Le ministère de la Sécurité publique du Québec explique que la plupart des incendies sont causés par une négligence humaine et que certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures graves et des décès.

Deux thèmes seront privilégiés pour cette campagne de sensibilisation: la promotion de l’avertisseur de fumée, le moyen le plus efficace d’éviter les drames, et le plan d’évacuation pour se préparer à faire face à un incendie.

Le ministère ajoute que sur les 4500 bâtiments résidentiels incendiés annuellement, seulement 70 pour cent étaient équipés d’un avertisseur de fumée ou d’un système d’alarme incendie. Dans 15 pour cent des cas, il n’y avait aucun équipement de sécurité incendie et dans les cas où les bâtiments résidentiels étaient munis d’un tel équipement, 30 pour cent ne fonctionnaient pas.

En moyenne, les pompiers interviennent sur 16 500 incendies chaque année au Québec, soit 45 par jour. Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont mortes dans un incendie de bâtiment; 40 pour cent d’entre elles étaient âgées de 65 ans et plus.

Partout au Québec, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies. Le calendrier des activités de la Semaine de la prévention des incendies est disponible dans une multitude de municipalités.